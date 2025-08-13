Auf der anschließenden Pressekonferenz fand Landshuts verletzter Spielertrainer Sebastian Maier, dessen Schützlinge innerhalb von 25 Tagen das achte Pflichtspiel zu bestreiten hatten, viele lobende Worte für sein Team: "Was die Jungs in den letzten Spielen geleistet haben, ist Wahnsinn. Wir hatten jetzt die vierte Englische Woche in Folge. Ein solches Pensum hat nichts mit Landesliga zu tun. In der Bundesliga würde es dazu eine Sondersendung geben. Kompliment an die Mannschaft, in der ein unglaublicher Zusammenhalt herrscht. In den letzten beiden Auswärtsspielen bei starken Gegnern wie Luhe-Wildenau und Dingolfing war auch Glück dabei, aber das haben wir uns irgendwo auch erarbeitet."





Für die Hausherren nahm der Derby-Abend einen ganz bitteren Verlauf. Bei Aufwärmen klagte der Ex-Hankofener Daniel Hofer über muskuläre Probleme und musste deshalb passen. Routinier Andreas Eglseder zog sich im ersten Durchgang eine wohl schwerwiegendere Muskelverletzung zu. Der für ihn in die Partie gekommene Lukas Berleb blieb wegen Knieprobleme zur Pause in der Kabine. Der große Pechvogel bleibt Ben Kouame, der ein starkes Spiel machte, sich aber bei einem spektakulären Weitschuss aus 45 Metern, mit dem er Landshuts jungen Keeper Jakob Wurzer fast überrascht hätte, vermutlich den Oberschenkel zerrte. Zu allem Überfluss bekam Julian Kehl schon nach einer knappen Viertelstunde eine Zeitstrafe aufgebrummt und wurde nach deren Ablauf als Vorsichtsmaßnahme vom Feld geholt. "Nicht nachvollziehbar war für mich die frühe Zeitstrafe, weil wir zu dem Zeitpunkt sehr gut im Spiel waren. Nach den ganzen Umstellungen hatten wir in den 10, 15 Minuten vor dem Seitenwechsel überhaupt keine Ordnung mehr. In dieser Phase war Landshut klar besser und hat folgerichtig das entscheidende Tor erzielt", resümierte Dingolfings Coach Thomas Seidl.











