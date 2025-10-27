»In der Bundesliga oder Champions League noch nicht gesehen«

Ins Leere laufen lassen: Club-Kapitän Fabian Menig lässt in dieser Szene zwei Buchbacher stehen. Die Nürnberger siegten am Ende mit 2:1. – Foto: Michael Buchholz

Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II)"Illertissen hat das Spiel verdient gewonnen, weil sie die Chancen genutzt haben, die sich beim Stand von 2:2 aufgetan haben. Wir hingegen haben bei dem Stand zwei gute Möglichkeiten ausgelassen."Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen)"Wir wurden für den Riesenaufwand verdientermaßen belohnt. Das sollter Auftrieb für das Pokalspiel gegen Magdeburg am Mittwoch geben."

Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth) "Unfassbares Kompliment an die Mannschaft nach den Rückschlägen, die wir auch diese Woche wieder wegstecken mussten. Wir haben einen Elfmeter verschossen, uns aber davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ein Riesen-Teamspirit von allen. Wir freuen uns, dass wir wieder mal über drei Punkte jubeln können." Markus Feulner (FC Augsburg II) "Wir waren bis zur Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft. Wegen Ball wegschlagens bekommen wir dann eine gelb-rote Karte, die meines Erachtens doch sehr übertrieben ist. In der Bundesliga oder der Champions League habe ich das noch nicht gesehen. Das wird dann anscheinend zuerst bei uns ausprobiert, das ist interessant. In der zweiten Halbzeit haben wir zu zehnt versucht, unser Tor zu verteidigen und den ein oder anderen Konten zu setzen. Wir hatten aber nicht viele Möglichkeiten, deshalb geht der Sieg für Bayreuth in Ordnung."

Marc Reitmaier (Cheftrainer Würzburger Kickers) "Es war ein sehr umkämpftes Spiel. Wir haben nach der Führung von Wacker eine Reaktion gezeigt und machen das 1:1. Was mir dann nicht gefallen hat: Wir müssen eigentlich postwendend wieder in Rückstand geraten. Unser Torhüter Johann Hipper hat da zweimal überragend gehalten. Insgesamt muss man sagen, dass unser Keeper eine klasse Leistung gezeigt hat."

Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker Burghausen)"Zunächst einmal bin ich stolz auf die Mannschaft, was sie für eine Leistung abgespult hat. So stelle ich mir das vor. Für uns war`s eine Standortbestimmung und wir haben gesehen, dass wir gegen eine Spitzenmannschaft mithalten können. Wir müssen damit leben, dass es leider nur ein Punkt geworden ist."

Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II) "Die Gegebenheiten waren nicht optimal. Wir wussten, dass es mit Fußball spielen hier nicht einfach wird. In der zweiten Halbzeit haben wir hinten so gut wie gar nichts zugelassen und machen vorne das Tor. Wir haben`s dann souverän zu Ende gespielt. Ein verdienter Sieg."

Aleksandro Petrovic (Cheftrainer TSV Buchbach)"Ich kann den Jungs nicht groß einen Vorwurf machen, wir haben über 60 oder 65 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht. Das 1:2 hat uns dann den Stecker gezogen. Wir haben nicht mehr den Punch nach vorne entwickeln können."



"Ich bin genervt von den vielen Standardsituationen, die wir zugelassen haben, und noch schlimmer, wie wir sie verteidigt haben. Wenn du ein Spiel gewinnen willst, dann musst du Standards verteidigen können. Das war mir einfach von allen Beteiligten zu wenig."



"Wir haben eine gute Mannschaft, das hat sie aber in der ersten Stunde nicht gezeigt. In der letzten halben Stunde hat sie dann gezeigt, wozu sie in der Lage ist. Die Mannschaft ist toll zurückgekommen. Den Punkt nehmen wir so mit."

Mann des Spiels in Memmingen: David Günes erzielte einen Doppelpack gegen Unterhaching. – Foto: Siegfried Rebhan



"Wir mussten viel aushalten, viel überstehen. Wir haben`s über weite Strecken ordentlich gemacht, hatten über 90 Minuten aber auch einen sehr, sehr guten Torwart. Ingesamt ein vielleicht etwas glücklicher Sieg, aber so wie wir uns reingehängt haben, auch nicht unverdient. Die Hachinger werden das anders sehen, was ich aber auch verstehen kann." Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching)

"Eine ärgerliche Niederlage, weil wir in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Nach der Halbzeit waren wir 25 Minuten oder eine halbe Stunde lang nicht auf dem Platz. Die Memminger haben uns dann in der Phase auch gezeigt, was Härte ist. Müssen wir so akzeptieren, ist hart, weil`s unnötig ist. Aber weiter geht`s."



"Mir tut`s einfach leid für meine Mannschaft, weil ich weiß, dass sie Tag für Tag, Woche für Woche alles versucht, um das Ruder herumzureißen. Und jede Woche werden die Jungs wieder bestraft für den Aufwand, den sie betreiben. Ich hab`s grad zur Mannschaft gesagt: Es kommen auch wieder andere Zeiten. Ich stehe zu hundert Prozent hinter meiner Mannschaft und habe vollstes Vertrauen, dass wir da wieder rauskommen." Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt)

"Wir hätten den Sack eher zumachen können. Am Ende in der Nachspielzeit das Tor zu machen, ist natürlich glücklich. Alles in allem denke ich, ist der Sieg mehr als verdient."

Nicht nachlegen konnten der TSV Schwaben Augsburg zuhause gegen Vilzing. – Foto: Imago Images



"Eine komplett unnötige Niederlage. Für mich Wahnsinn, wie wir aus der Halbzeit kommen. Wir schmeißen innerhalb von fünf Minuten das Spiel weg." Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing)

"Wir sind mit einer sehr dünnen Personaldecke angereist, die Jungs haben das super gemacht. Insgesamt geht der Sieg in Ordnung, auch wenn`s am Ende nochmal spannend wurde. Wir sind einfach happy, dass wir in der jetzigen Situation noch einen drauflegen und den vierten Sieg in Serie einfahren konnten."

Noch einen Punkt gesichert haben sich die Ansbacher in Burgfarrnbach. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink