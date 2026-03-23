In der Bezirksliga unterliegt der SV Rust beim FV Rammersweier

Der Ruster Keven Feger (blaue Spielkleidung) sieht sich im eigenen Strafraum zweier Rammersweierer gegenüber. – Foto: Johannes Barthmes

Im Meisterschaftsrennen in der Fußball-Bezirksliga erleidet der SV Rust einen Rückschlag. Der Tabellendritte verliert am 22. Spieltag die Auswärtspartie beim FV Rammersweier mit 1:2 (0:0).

Schon der Ausgang des leidenschaftlich umkämpften Spiels auf dem Rammersweierer Sportplatz an der Durbacher Straße trübte am Sonntagnachmittag die Stimmung der Ruster. Denn nach dem Schlusspfiff mussten sie erfahren, dass ihre hartnäckigsten Rivalen an der Tabellenspitze, der Zeller FV und der SV Fautenbach, ihre Heimspiele jeweils souverän gewonnen haben. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.