In der Bezirksliga spitzt sich der Abstiegskampf zu

Rheinhessen. Mit einem 3:1 im Derby beim FSV Oppenheim hat der SV Guntersblum am 27. Spieltag der Bezirksliga Rheinhessen einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib gemacht. Ein Gewinner des Spieltags ist auch der FC Aksu, der sich nach dem 6:2 gegen Gundersheim zwar noch in der Roten Zone befindet, mit einem furiosen Endspurt aber noch den rettenden zwölften Platz erreichen kann.

Heute, 15:00 Uhr VfR Nierstein Nierstein SV Horchheim Horchheim 1 2 Abpfiff

VfR Nierstein – SV Horchheim 1:2 (0:0). – „In einem umkämpften Spiel hatte Horchheim in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel und wir in der zweiten Halbzeit die klareren Chancen“, resümierte VfR-Coach Nico Augustin. „Am Ende wäre das Unentschieden gerecht gewesen für eine starke Leistung von unserer Seite.“ Tore: 0:1 Lucas Vardaxis (63.), 1:1 Michael Steffens (67.), 1:2 Domenico Gagliardi (90.+2). Zuschauer: 120.

FSV Nieder-Olm – TuS Marienborn II 1:1 (0:1). – „Ein leistungsgerechtes Unentschieden in einem schwachen Bezirksligaspiel“, gab FSV-Vorsitzender Christoph Loré zu Protokoll. Tore: 0:1 Robin Lampert (27.), 1:1 Kai Becker (88.). Zuschauer: 30.

Fontana Finthen – TSV Mommenheim 5:2 (2:0). – Nach vier sieglosen Spielen meldete sich die Fontana eindrucksvoll zurück – voller Spielfreude und Zielstrebigkeit. „Aus dem Spiel heraus haben wir ihnen kaum Offensivaktionen ermöglicht – ein Verdienst unseres konsequenten Gegenpressings“, so Fontana-Co-Trainer Jean-Pierre Gersdorf. „Unterm Strich ein überzeugender Auftritt und ein verdienter Sieg.“ Mommenheims Coach Sven Liebisch bemängelte, seine Jungs hätten die „Anfangsphase komplett verpennt und in keinen Zweikampf gefunden. „Wir sind kurz nach der Halbzeit an unsere aktuelle Leistungsgrenze mit elf Ausfällen gegangen. Die restliche Zeit war es eine blutleere Vorstellung. Finthen musste nicht mal Vollgas geben, um uns zu bezwingen“. Liebisch wörtlich: „Ich bin maximal enttäuscht. Wir müssen nun den Schalter finden, um das entscheidende Spiel gegen Aksu für uns zu entscheiden.“ Tore 1:0 Dennis Gyamfi-Kumaning (2.) 2:0 Patrick Hochhaus (5.), 2:1 Can Karakus (48., Foulelfmeter), 3:1 Patrick Hochhaus (63.) 4:1 Sedat Yildirim (66.) 4:2 Karakus (70., Handelfer), 5:2 Emilio Doleschy (78.). Rote Karte: Jens Eberhardt (TSV) wegen Unsportlichkeit (87.).

FC Aksu Mainz – VfL Gundersheim 6:2 (1:0). – „Dieser Sieg war sehr bedeutsam“, wusste Umut Can Sugecmez, Sportlicher Leiter von Aksu. „Auch wenn das Ergebnis sehr vielversprechend aussieht, haben wir noch viel aufzuarbeiten. Zwei leichtsinnige Fehler wurden sofort bestraft. Wir müssen schauen, dass wir die letzten drei Spiele konzentrierter angehen.“ Tore: 1:0 Mahdi Mehnatgir (39.), 2:0 Riza Can Coban (47.), 3:0 Kadir Aygurlu (51.), 4:0 Redzo Krijestorac (54.), 4:1 Dzenis Dzaferi (66.), 4:2 Piero Fragomeli (76.), 5:2 Younes Nasri (80.), 6:2 Krijestorac (88.). Rote Karte: Sefkan Tas (VfL) wegen Foulspiels (9.). Zuschauer: 50.

FSV Oppenheim – SV Guntersblum 1:3 (0:1). – Man merkte beiden Teams an, dass es um sehr viel ging. „Die erste Hälfte war absolut ausgeglichen“, sagte Jens Gehindy, Sportlicher Leiter des FSV. „Nach der Halbzeit egalisierten sich beide Teams weitestgehend. Guntersblum war aber im letzten Drittel effektiver und genauer.“ SVG-Coach Marian Saar hatte „eine mannschaftlich geschlossene Topleistung“ seiner Jungs gesehen. „Das Spiel war nie wirklich in Gefahr. Am Ende bleiben ganz wichtige drei Punkte und der schönste Spielzug der Saison zum 1:0 durch Jan Weinbach – überragend vorbereitet von Badr Karn.“ Tore: 0:1 Jan Weinbach (28.), 0:2 Salim Agadad (56.), 1:2 Leon Bernhöft (66.), 1:3 Pascal Kalbfuß (82.). Zuschauer: 120.

TSV Zornheim – TuS Neuhausen 1:3 (1:1). – „Wir hatten uns mehr erhofft“, gab Zornheims Vize Fabian Tautenhahn hernach zu. „Wir hätten sehr gerne einen Punkt mitgenommen. Freitag in Guntersblum sind drei Punkte Pflicht, damit auch rechnerisch der Klassenerhalt sicher ist.“ Tore: 0:1 Marcel Seibel (3.), 1:1 Dennis König (44.), 1:2 Seibel (47.), 1:3 Philip Bach (90.). Zuschauer: 90.