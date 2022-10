In einer intensiven Partie gegen den FC Heitersheim behielt die SG Nordweil/Wagenstadt (hier Spielertrainer Philipp Hensle am Ball) am Ende mit 3:1 die Oberhand. – Foto: Siegbert Hensle

In der Bezirksliga Heimsiege allerorten Der 13. Spieltag, Teil eins +++ Simonswald/Obersimonswald dreht Spitzenduell gegen Bad Krozingen +++ Oberried punktet im Abstiegskampf gegen Solvay Freiburg

Gut die Hälfte des 13. Spieltags wurde am Vorabend von Hallowe’en absolviert. Dabei kamen ausschließlich die Heimmannschaften zum Zug. Die SG Simonswald/Obersimonswald konnten im Topspiel gegen den Tabellennachbarn Bad Krozingen den Pausenrückstand zum 2:1-Erfolg drehen. Die SF Oberried bezwangen Solvay Freiburg mit 3:0 und kehrten auf den sicheren zwölften Platz zurück – zumindest bis Allerheiligen, dann könnte Freiburg-St. Georgen durch einen Sieg beim FC Emmendingen wieder vorbeiziehen.

Tore: 1:0 Robin Dengler (22.), 2:0 Jonas Ohnemus (32.), 2:1 Louei Jimi (81.), 3:1 Robin Dengler (90.+2) Schiedsrichter: David Daniel Ensoll (Freiburg) – Zuschauer: 120 Besondere Vorkommnisse: Louei Jimi (SpVgg. 09 Buggingen/Seefelden) kann einen Foulelfmeter nicht nutzen (40.) In einer ansehnlichen Begegnung erarbeitete sich die SG Prechtal/Oberprechtal zunächst Vorteile, konnte aber zwei hochkarätige Möglichkeiten nicht in einen Torerfolg ummünzen. In der 22. Minute war es Robin Dengler, der die Heimelf durch einen Kopfball in Führung brachte. Noch vor der Pause erhöhte Jonas Ohnemus auf 2:0. Die SpVgg. 09 Buggingen/Seefelden enttäuschte keineswegs, hielt gut mit und erspielte sich eigene Einschusschancen, aber SG-Keeper Marvin Vogt und seine Vorderleute waren immer wieder zur Stelle und entschärften so manche Situation. Kurz vor der Pause hatte Louei Jimi vom Elfmeterpunkt den Anschlusstreffer auf dem Fuß, doch er vergab die Möglichkeit. Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie. Wie aus heiterem Himmel glückte den Gästen das 2:1. Louei Jimi traf mit einem 20-Meter-Hammer in den Winkel. Die Bugginger witterten Morgenluft und drängten auf den Ausgleich. Erst in der Nachspielzeit brachte Robin Dengler auf Flanke von Timo Volk den Sieg mit dem 3:1 in trockene Tücher.

Tore: 1:0 Marvin Faller (52.), 2:0 Michael Müller (60.), 3:0 Nico Morath (61. Eigentor) Schiedsrichter: Samuel Kalmbach (Villingen) – Zuschauer: 150 In der ersten Halbzeit konnten weder die SF Oberried noch der SV Solvay Freiburg sonderlich viele Akzente setzen. Zu viel stand auf dem Spiel, als dass die Teams allzu sehr ins Risiko gehen wollten. Nach der Pause kamen die Gastgeber besser aus der Kabine und waren präsenter. Die Folge waren gut herausgespielte Tore. Innerhalb von acht Minuten konnte Oberried die Begegnung für sich entscheiden. Erst traf Marvin Faller zum 1:0, und kurz nachdem Michael Müller auf 2:0 erhöht hatte, unterlief den Gästen ein Eigentor. Die Dreisamtäler bejubelten schließlich drei Zähler, die ihnen im Abstiegskampf ein ordentliches Stück weiterhelfen.

Der Spielbericht dieser Begegnung wird an Dienstag, dem 1. November 2022 (Allerheiligen), in Teil zwei nachgereicht.

Tore: 1:0 Jakob Berkhli (53.), 2:0 Jakob Berkhli (56.) Schiedsrichter: Oliver Heidenreich (Heimbach) – Zuschauer: 80 Auf dem Kunstrasen im Freiburger Weststadion entwickelte sich eine temporeiche und von intensiven Zweikämpfen geprägte Partie. Schiedsrichter Oliver Heidenreich verfolgte eine sehr großzügige Linie, ließ viel laufen und zückte nur einmal die gelbe Karte – wenngleich es häufiger angebracht gewesen wäre. In der 50. Minute hatte Maximilian Weber die Gästeführung auf dem Fuß, aber Philipp Maier im Eintracht-Tor parierte bravourös. Nur drei Minuten später gingen die Einheimischen nach einem gelungenen Spielzug über drei Stationen durch Jakob Berkhli in Führung. Kurz darauf erhöhte Berkhli auf 2:0, als er nach einem Missgeschick von Gästekeeper Niegot, der einen eigenen Mitspieler anwarf, unerwartet wieder an den Ball kam. Gundelfingen/Wildtal kämpfte um etwas Zählbares, konnte sich aber zu selten durchsetzen und scheiterte auch immer wieder an Philipp Maier.

Tore: 0:1 Maximilian Thoma (31.), 1:1 Thomas Herbstritt (48. Foulelfmeter), 2:1 Fabian Geng (85.) Schiedsrichter: Lukas Lipp (Freiburg) – Zuschauer: 180 Die erste Halbzeit ging an den FC Bad Krozingen: Nachdem die SG Simonswald/Obersimonswald im Spielaufbau leichtfertig den Ball verloren hatte, schalteten die Kurstädter schnell, und Maximilian Thoma brachte die Gäste in Front. Ansonsten ließ die heimische Abwehr wenig Zwingendes zu. In den zweiten Durchgang starteten die Simonswälder energisch, was rasch Früchte zeigte. In der 48. Minute wurde Daniel Trenkle im FCK-Strafraum gefoult, und Kapitän Thomas Herbstritt nutzte den fälligen Elfmeter zum Ausgleich. Die SG riss die Initiative an sich und setzte Bad Krozingen unter Druck. Doch erst kurz vor Schluss konnten die Gastgeber den Siegtreffer setzen. Nach einem Fernschuss nutzte Fabian Geng den Abpraller zum 2:1.

Tore: 1:0 Nico Scheerer (4.), 1:1 Julien Fünfgeld (43.), 2:1 Tom Götz (52.), 3:1 Nico Scheerer (53.) Schiedsrichter: Josef Mourad (Mundingen) – Zuschauer: 210 Vor guter Zuschauerkulisse entwickelte sich eine temporeiche Partie. Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier. Die SG Nordweil/Wagenstadt erwischte dabei einen Auftakt nach Maß und ging bereits in der vierten Minute in Führung. Das 1:0 beflügelte die Einheimischen, die dem 2:0 näher schienen als die Gäste dem Ausgleich. Aber Mitte der ersten Halbzeit kam der FC Heitersheim stärker auf. Kurz vor der Pause führte ein Eckstoß zum 1:1 – ein sehenswerter Seitfallzieher von Gästekapitän Julien Fünfgeld ins lange Eck. In der zweiten Halbzeit legten die Bleichtäler noch eine Schippe drauf und erzwangen mit einem Doppelschlag die Vorentscheidung. In der 52. Minute rechnete Gästekeeper Karl Magnus Braack wohl mit einer Flanke und wurde von Tom Götz mit dem Schuss ins kurze Eck überrascht. Keine volle Minute später erzielte Nico Scheerer mit einer „Bogenlampe“ über den Torwart das 3:1. Heitersheim steckte nicht auf, aber Nordweil/Wagenstadt setzte auf Tempogegenstöße und ließ sich nicht in die Defensive drängen. Am Ende durfte die SG den fünften Saisonsieg feiern.

Diese Partie wurde auf Samstag, den 10. Dezember 2022, 14.30 Uhr, verlegt.