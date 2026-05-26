In der Bezirksliga 4 herrscht Spannung auf allen Ebenen

Timon Götzenich (Stolberg) hat den Ball, Marcel Nickels kommt beim Zweikampf zu Fall. – Foto: Karl-Heinz Hamacher

Vor allem der Abstiegskampf könnte in der Fußball-Bezirksliga vier kaum aufregender sein. Zwei direkte Duelle am Sonntag.

Was ist in dieser Fußball-Bezirksliga vier eigentlich sicher? Einzig die Aufstiegsfrage ist längst geklärt, Meister Germania Eicherscheid thront über allen und erzielte beim 4:1-Auswärtserfolg bei Rhenania Richterich die Saisontreffer 96 bis 99.

Viele offene Fragen

Aber ansonsten? Liefert diese Staffel vor den letzten beiden Spieltagen vor allem eines – viele offene Fragen! Und diese lauten:

Wer holt die Vizemeisterschaft? Hinter Eicherscheid liefern sich der Kohlscheider BC (51 Punkte, am Wochenende spielfrei) und Germania Hilfarth seit Wochen ein gefühltes Schneckenrennen. Die Germania hätte am Pfingsmontag mit einem Sieg punktemäßig zum KBC aufschließen können, holte aber im Heimspiel gegen Alemannia Mariadorf beim 1:1 nur einen Zähler. Zwei Punkte und zwei Tore liegt Hilfarth aktuell zurück.

Da drei der vier Bezirksliga-Zweiten in die Landesliga aufsteigen, hätten beide Teams allen Grund, weiter Vollgas zu geben. Allerdings liegt Kohlscheid im Vergleich mit den Zweiten der anderen Staffeln im Vergleich der Punktequotienten derzeit am schlechtesten – Aufstieg unwahrscheinlich. Am letzten Spieltag könnte es immerhin zum Endspiel um den Vizetitel kommen, dann treffen Hilfarth und Kohlscheid direkt aufeinander.

Wer steigt ab? Nach dem Rückzug von Wißkirchen und dem feststehenden Abstieg von Niersquelle Kuckum ist Rang 14 der Platz, auf dem niemand landen möchte. Heißt es doch hier: Zurück in die Kreisliga! Aktuell belegt die SG Stolberg den Schleudersitz. im Duell zweier Abstiegskandidaten unterlagen die Kupferstädter beim SC Erkelenz deutlich mit 0:4. Zusätzlich bitter für das Team von Alex Medina: Nach zwei glatt Roten Karten muss aufgrund der Sperren im Saisonfinale umgebaut werden.

Zwei Punkte vor der SG Stolberg liegt Concordia Oidtweiler. Die Concordia bezog beim 3:7 in Bergrath die fünfte Niederlage in Serie und hat die wohl schlechteste Tendenz aller Kellerkinder .In Bergrath führte Oidtweiler zur Pause mit 3:1, in der 77. Minute fiel das 4:3 für die Hausherren, die das Resultat in der Nachspielzeit noch auf 7:3 ausbauten.

Mit dem TV Konzen und Rhenania Richterich (beide 30 Punkte), VfR Würselen (31) und SC Erkelenz (32) sind noch vier weitere Clubs in der Verlosung um den Abstiegsplatz. Von diesen konnte nur der VfR Würselen beim enorm wichtigen 1:0 gegen Ay-Yildiz Spor Punkte einsammeln. Spannung ist garantiert, zumal am kommnden Sonntag zwei direkte Duelle anstehen: Oidtweiler empfängt Erkelenz, Stolberg muss gegen Richterich ran. Die restlichen Abstiegskandidaten haben harte Nüsse zu knacken: Konzen empfängt Meister Eicherscheid am Freitagabend zum Derby, der VfR Würselen muss zum KBC. Prognose: Die Entscheidung fällt am letzten Spieltag.

Wer wird Torschützenkönig? Jeremy Labas, Goalgetter des Kohlscheider BC, musste am Wochenende wegen der spielfreien Runde tatenlos zusehen. 25 Tore hat der 28-Jährige, der nach der Saison nach Hilfarth wechselt, bislang erzielt. Konkurrent Tim Wilden (Eicherscheid) nutzte den Spieltag, um sein 24. Saisontor zu markieren und liegt nur noch einen Treffer hinter Labas. Auch in dieser Kategorie verheißt die Bezirksliga vier Spannung bis zum letzten Spieltag.

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