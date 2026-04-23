In der Bezirksliga 1 steigt Topspiel der formstärksten Teams

Torjäger Prah ist wieder mit an Bord – Foto: Christian Haas

In der Bezirksliga sind viele Augen am Sonntag auf die Platzanlage Am Wald gerichtet. Dort empfängt Gastgeber SG Benrath-Hassels die DJK Sparta Bilk zum Topspiel. Mit Blick auf die Tabelle ist es zwar „nur“ das Duell des Zweitplatzierten (Benrath-Hassels) gegen den Vierten (Bilk). Doch gemessen an der Performance handelt es sich um das Gipfeltreffen der beiden formstärksten Teams.

Torjäger Prah ist wieder dabei

Die seit sechs Partien siegreiche SG ist dabei aktuell das heißeste Eisen in Gruppe 1. Bilk kann da mit zuletzt drei Siegen in Reihe nicht ganz mithalten, hat aber auf einer anderen Zeitstrecke die Nase vorne. „Wir freuen uns auf den Vergleich mit dem bislang stärksten Team in der Rückrunde“, sagt Nermin Ramic. Der Trainer der SG Benrath-Hassels leitet daraus nicht zwingend eine Favoritenrolle ab, sieht den Druck aber eher aufseiten der Gäste. „Ich kenne ihre Ambitionen nicht. Aber wenn sie an uns vorbei wollen, müssen sie gewinnen“, sagt der 49-Jährige weiter.

Im Hinspiel in Bilk gelang Sparta das nicht. Die SG gewann dank eines Doppelpacks von Kapitän Adin Civa mit 2:0. Dass der 32-Jährige rechtzeitig zum Spitzenspiel aus dem Urlaub zurückkehrt, stimmt Nermin Ramic froh. Und auch das lang ersehnte Comeback von Benjamin Prah gibt dem Coach in der entscheidenden Saisonphase neue Optionen. Beim 3:1 über Neuss-Weissenberg reichte es für den 31-Jährigen zuletzt wieder für einen Kurzeinsatz, nachdem er zuvor mehrere Wochen lang fehlte. „Er hatte gesundheitliche Probleme, die nichts mit dem Sport zu tun hatten“, gab Ramic Einblick in die viel diskutierte Personalie. Nun soll Prah in den verbleibenden Spielen wieder seine Vorzüge einbringen. „Er ist ein physisch starker Mittelstürmer, den man nicht so einfach beiseiteschiebt“, beschreibt Ramic den Ghanaer, der nun für eine Luxussituation sorgt. Mit ihm hat der beste Angriff der Liga (103 Saisontore) auch wieder seinen „Neuner“ in den Reihen. Nicht nur deshalb spricht die Breite im Kader am Sonntag eher für die SG Benrath-Hassels.