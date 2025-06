In der Bayern-Jugend ausgebildet: Max Dombrowka unterschreibt beim FC Pipinsried

212 Spiele in der 3. Liga und 195 Spiele in der Regionalliga hat Dombrowka auf seinen Schultern. Zuletzt spielte der 33-Jährige, der in der Bayern-Jugend und beim SC Amicitia München das Kicken erlernt hat, beim FC 08 Homburg in der Regionalliga Südwest. Jetzt kehrt er in seine Münchner Heimat zurück. Drittligaerfahrung sammelte der Abwehrspezialist bei der SpVgg Unterhaching und beim SV Meppen.

Er freue sich „auf die spannende und herausfordernde Aufgabe beim FC Pipinsried, einem bodenständigen und ambitionierten Club in meiner Heimat“, sagte Dombrowka bei der Vertragsunterzeichnung. Johannes Müller, Sportlicher Leiter beim FCP, sagte, dass der Verein mit dem Neuzugang einen Spieler gewinne, „der über Jahre hinweg konstant auf hohem Niveau in der 3. Liga gespielt hat und genau die Mentalität mitbringt, die wir bei uns im Team verstärken wollen.“ Dombrowka sei ein absoluter Teamplayer, „der Verantwortung übernehmen will, junge Spieler führt und mit seiner Physis und Erfahrung die Defensive stabilisieren wird“.