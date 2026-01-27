In der Abwehr hakt es: Wormatias Not in der Defensive

Luca Baderschneider: Der 27-Jährige ist der aktuell einzige fitte Innenverteidiger im VfR-Kader. Die erste Trainingswoche des neuen Jahres verpasste der bei der Bundeswehr angestellte Abwehrspieler jedoch ebenfalls - berufsbedingt. Er fehlte dadurch auch im ersten Testspiel des Jahres, bei dem die Wormser gegen die U21 von Eintracht Frankfurt 0:7 untergingen. In den kommenden Vorbereitungsspielen hat Baderschneider seinen Platz aber wohl sicher und kann sich mit guten Auftritten für die Rückrunde empfehlen. Im ersten Halbjahr profitierte der Abwehrspieler, der in der laufenden Spielzeit 17 Ligaspiele bestritt, auch von der Verletzung von Leo Klein.

Leo Klein: Der Sommerneuzugang von Cosmos Koblenz spielte in den Überlegungen von Anouar Ddaou vor der Saison eine große Rolle und stand nach dem verpassten Saisonstart (Rückenbeschwerden) in den Anfangswochen der Spielzeit viermal über die volle Distanz auf dem Rasen – anschließend dann aber gar nicht mehr. Eine langwierige Schambein-Problematik setzte den 22-Jährigen monatelang außer Gefecht. Beim Trainingsstart im neuen Jahr absolvierte Klein individuelle Laufrunden um die übenden Mitspieler herum. Inzwischen hat Ddaou den Abwehrspieler bei einfachen Passformen in einzelne Übungseinheiten des Trainings integriert. Alles noch ohne Körperkontakt und hohe Belastung, soll die Intensität in den kommenden Wochen gesteigert werden. Auch Leo Klein soll, so der Plan und der Wunsch der Wormatia-Verantwortlichen, beim Restart in Diefflen wieder einsatzfähig sein.

Winterneuzugang Makanda überzeugt in der Innenverteidigung

Weil oben besagte Innenverteidiger für die ersten beiden Testspiele des neuen Jahres keine Option waren (Baderschneider spielte gegen die SG Barockstadt Fulda), war Anouar Ddaou zuletzt zum Improvisieren gezwungen. Für die naheliegende Option Laurenz Graf, der in der Vergangenheit schon häufig in der Abwehrzentrale aufgeboten wurde, entschied sich Ddaou nicht. Weil Stürmer Noah Maier schon länger fehlt (krank), stürmte Allrounder Graf als Sturmspitze. In der Abwehrzentrale setzte Ddaou stattdessen gegen Frankfurt auf das Duo Jabez Makanda/Tom Fladung und am vergangenen Wochenende gegen die SG auf Makanda/Baderschneider. Der Winterneuzugang Makanda überzeugte seinen neuen Trainer auf dieser Position. „Jabez spielt robust, ist am Boden und in der Luft stark und spielt mit Ruhe und Klarheit am Ball.” Der 24-Jährige Defensivmann, der bei seinen vorherigen Stationen im zentralen Mittelfeld auflief, bringe laut Ddaou mit seiner kommunikativen Art außerdem weitere Pluspunkte für Auftritte in der hintersten Reihe mit. „Er ist ein lebhafter Typ und bringt gute Eigenschaften in das Team.