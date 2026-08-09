 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligabericht

In der A-Liga Wetzlar rappelt und zappelt es gleich mehrmals

Teaser KLA WETZLAR: +++ 8:1, 6:0 und 5:0 – in der A-Liga Wetzlar haben es der FC Schöffengrund, der SC Waldgirmes III und der TSV Steindorf krachen lassen. Was noch in der Spielklasse passiert ist +++

von Redaktion · Gestern, 19:43 Uhr · 0 Leser
Davide Benatti (M.) vom FC Schöffengrund erwischt in der Fußball-A-Liga Wetzlar einen Sahnetag. (Archivbild) © FC Schöffengrund
Davide Benatti (M.) vom FC Schöffengrund erwischt in der Fußball-A-Liga Wetzlar einen Sahnetag. (Archivbild) © FC Schöffengrund

Verlinkte Inhalte

KLA Wetzlar
Ehringsh./Dillh.
Burgsolms II
Oberbiel
Ein. Wetzlar

Wetzlar. In der Wetzlarer Fußball-A-Liga haben zwei Aufsteiger für Furore gesorgt. Die SG Biskirchen/Ulmtal bezwang den RSV Büblingshausen II, während der SC Waldgirmes III Titelfavorit SG Oberbiel deutlich abfertigte.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.