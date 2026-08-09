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Ligabericht
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In der A-Liga Wetzlar rappelt und zappelt es gleich mehrmals
Teaser KLA WETZLAR: +++ 8:1, 6:0 und 5:0 – in der A-Liga Wetzlar haben es der FC Schöffengrund, der SC Waldgirmes III und der TSV Steindorf krachen lassen. Was noch in der Spielklasse passiert ist +++
Wetzlar. In der Wetzlarer Fußball-A-Liga haben zwei Aufsteiger für Furore gesorgt. Die SG Biskirchen/Ulmtal bezwang den RSV Büblingshausen II, während der SC Waldgirmes III Titelfavorit SG Oberbiel deutlich abfertigte.