In der A-Liga sind die Aufsteiger alte Bekannte

Vier Aufsteiger sind neu in der Fußball-Kreisliga A dabei. Alles deutet auf eine interessante Saison hin.

Auf eine spannende und interessante Saison darf man sich in der Fußball-Kreisliga A freuen. Aus der Bezirksliga ist niemand abgestiegen, dafür sind aus der B-Liga mit dem SV Golkrath, dem VfR Übach-Palenberg, dem SV Scherpenseel-Grotenrath und dem SV GW Karken neu dabei.

Golkrath stieg vor zwei Jahren aus der B-Liga ab und schaffte nun im zweiten Anlauf souverän den Aufstieg. Los geht es für Golkrath direkt mit einem Heimspiel gegen den Mitaufsteiger Karken. Die waren in der Saison 2013/14 das letzte Mal in der A-Liga und waren seitdem zwar ein gutes B-Liga-Team, für den ganz großen Wurf reichte es aber nicht.

Rückkehr ist perfekt

In der vergangenen Saison siegte man am letzten Spieltag beim damaligen Spitzenreiter Randerath/Porselen und konnte so die Rückkehr perfekt machen. Für beide Mannschaften wird es darum gehen, einen guten Saisonstart zu erwischen, um sich möglichst schnell aus dem Abstiegskampf rauszuhalten.

Auch die anderen beiden Aufsteiger sind alte Bekannte. Scherpenseel-Grotenrath hat drei Jahre B-Liga hinter sich und stieg als bester Tabellenzweiter hinter Übach-Palenberg auf, bei denen das Abenteuer A-Liga schon länger her ist. Vor zehn Jahren spielte man zuletzt im Kreisoberhaus und wurde zwischenzeitlich in die C-Liga durchgereicht. Nach zwei Aufstiegen ist man jetzt wieder dabei, und alle Aufsteiger eint das Ziel, nicht direkt wieder runter zu müssen.

Mal sehen, wie auch die höhere Belastung mit 30 Spielen von den Mannschaften aufgenommen wird. Übach-Palenberg startet mit einem Heimspiel gegen den SV Viktoria RW Waldenrath/Straeten, während Scherpenseel-Grotenrath zunächst beim SC Selfkant antreten muss.

Selfkant spielte eine starke Saison und hatte mit dem Abstieg nie etwas zu tun. Zwar gab es einige Abgänge, doch die Selfkanter Mannschaft scheint immer noch stark genug, um auch in diesem Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.

Gleiches gilt auch für Waldenrath/Straeten, die zwar lange mit unten drin steckten in der vergangenen Saison, aber sich in der Rückrunde stabilisierten und sicher den Klassenerhalt schafften. Dieses Mal möchte man direkt besser starten und beim Aufsteiger Übach-Palenberg direkt ein Ausrufezeichen setzen.

