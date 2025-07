In der A-Klasse: Gerry Huber zurück im Trainergeschäft

Gerald "Gerry" Huber ist zurück im Trainergeschäft. Nach seinem überraschenden Engagement beim 1. FC Nürnberg an der Seite von Markus Weinzierl Anfang des Jahres 2023 hatte der 59-Jährige eine Rückkehr an die Seitenlinie eigentlich ausgeschlossen. Wie es aber bei positiv Fußballverrückten nunmal so ist: Das runde Leder lässt einen nie so ganz los!

Jetzt hat sich für den in Mitterharthausen (Gemeinde Feldkirchen) bei Straubing lebenden Huber eine interessante und vom Aufwand her überschaubare Option aufgetan. Der ehemalige Klassekeeper des TSV Straubing coacht ab sofort den A-Klassisten DJK Leiblfing. "Ich habe fünf Minuten zum Sportgelände in Leiblfing. Zudem sind bei der DJK super Leute am Ruder. Zum Beispiel Rainer Moosbauer, den ich noch aus gemeinsamen Tagen beim TSV Straubing kenne. Oder auch Sebastian Zollner, der unter mir schon beim RSV Ittling gespielt hat und mittlerweile in der Vorstandschaft dabei ist. Die Trainingsbedingungen sind ebenfalls gut. Deshalb habe ich mich überzeugen lassen. Mir gefällt`s sehr gut, ich hab` Spaß bei der ganzen Sache", verrät Huber, der schon beim SSV Jahn Regensburg und beim FC Augsburg als Torwarttrainer tätig war und sich zuletzt beim 1. FC Nürnberg um die Stürmer kümmerte.



Ehrgeizig wie Huber ist, der von Sommer 2017 bis Herbst 2020 über drei Jahre die SpVgg Hankofen-Hailing trainierte, scheucht er da die Spieler in der Vorbereitung über den Platz? "Die brauchen eher den Ball", lacht er und fährt fort: "In der untersten Klasse musst du schon Abstriche machen. Die A-Jugend zum Beispiel ist sehr gut, da haben wir schon einige Akteure mit zur ersten Mannschaft genommen. Wir haben bislang im Schnitt 25 Leute im Training, das ist sehr, sehr ordentlich. Die Jungs sind sehr fleißig. Wir wollen etwas aufbauen und mittelfristig wieder in die Kreisklasse aufsteigen." Ein bisserl gemütlicher lässt es Gerry Huber mittlerweile angehen - aber so ganz ohne Fußball geht`s eben auch nicht.