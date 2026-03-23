In der 90. Minute: Cannstatt lässt 3:3 gegen Nufringen dramatisch aus

In einem packenden Duell der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen trennten sich der VfL Oberjettingen und der TSV Jahn Büsnau 2:2. Yannick Ruß brachte die Gastgeber in der 19. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Doch nur fünf Minuten später glich Johannes Specht für Büsnau aus. In der 77. Minute erzielte Marc Hetzel das 2:1 für die Gäste, doch in der Nachspielzeit sicherte Simon Dengler mit einem späten Tor den Punkt für Oberjettingen.

Im Bezirksliga-Duell zwischen dem SV Bonlanden und dem SV Vaihingen setzte sich die Heimelf mit 3:1 durch. Rüchan Pehlivan brachte die Gäste in der 26. Minute in Führung. Nach der Pause drehte Bonlanden auf: Dennis Adam traf in der 47. und 63. Minute doppelt, bevor Lukas Tschentscher in der 73. Minute den Endstand erzielte.

Im Stadion fand ein spannendes Bezirksliga-Duell zwischen der SpVgg Holzgerlingen und dem ASV Botnang statt. Julius Hamm brachte die Heimelf in der 35. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Doch Botnang zeigte Kampfgeist: Edison Qenaj glich in der 79. Minute aus. Daniel Schweizer drehte das Spiel mit zwei späten Toren (89., 90.+3) und sicherte den Gästen den 3:1-Sieg.

Im Bezirksliga-Duell zwischen dem SV Rohrau und dem TV Darmsheim setzte sich der Gast mit 2:0 durch. Yannic Lang brachte Darmsheim in der 18. Minute in Führung, als er nach einem präzisen Pass eiskalt vollendete. Kurz vor der Halbzeit musste Rohraus Noel Hellmann nach einer roten Karte vorzeitig vom Platz. In der 83. Minute erhöhte Fabian Schneider für Darmsheim auf 2:0, was den Sieg sicherte.

Im Sportpark Goldäcker traf der TV Echterdingen auf den VfL Herrenberg in einem spannenden Bezirksliga-Duell. Bereits in der 13. Minute brachte Tom Egeler die Gäste mit einem präzisen Schuss in Führung. Der Druck der Herrenberger blieb konstant, und in der 84. Minute verwandelte Egeler einen Elfmeter zum 0:2. Kurz vor Schluss, in der 87. Minute, erhöhte Josias Hartmann auf 0:3 und sicherte den klaren Sieg für Herrenberg.

Im Waldstadion Nufringen kam es zu einem packenden Duell zwischen dem SV Nufringen und der Spvgg 1897 Cannstatt. Timo Tropsch brachte die Heimelf per Elfmeter in der 35. Minute mit 1:0 in Führung und erhöhte kurz darauf auf 2:0. Doch Cannstatt antwortete schnell: Robin Jordan und Marco Schulz drehten das Spiel innerhalb von drei Minuten. In der 62. Minute verwandelte Tropsch erneut einen Elfmeter zum 3:2. In der Nachspielzeit vergab Claudio Caruso einen weiteren Elfmeter für Cannstatt.

Im Bezirksliga-Duell zwischen dem SV Deckenpfronn und dem TSV Musberg setzte sich die Heimmannschaft mit 2:1 durch. Alexander Wetsch brachte Deckenpfronn in der 77. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Kurz vor Schluss erhöhte Nick Gräsle auf 2:0. In der Nachspielzeit verwandelte Pa Buray Manneh einen Elfmeter für Musberg.

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