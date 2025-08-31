In der 89. Minute explodieren die Emotionen: VfB Hallbergmoos feiert späten Sieg

Die Hallbergmooser Fußballer haben sich für das 2:5 in Murnau rehabilitiert: Jonas Mayr köpfte den VfB zum späten 1:0-Sieg über Unterföhring.

Hallbergmoos – Es war ein hartes Stück Arbeit, ein großes Geduldsspiel – und am Ende die pure Explosion der Emotionen: Dank eines späten Standardtores hat der VfB Hallbergmoos den FC Unterföhring mit 1:0 (0:0) in die Knie gezwungen und mit dem vierten Saisonsieg in der Landesliga Südost seine Bilanz aufgebessert.

Die Aufgabe für den VfB war nicht ohne, weil die Gäste aus Unterföhring davor zweimal gewonnen und dabei insgesamt acht Tore erzielt hatten. Zudem kehrte FCU-Clublegende Andreas Faber als Trainer zurück. Die Unterföhringer konzentrierten sich jedoch grundsätzlich mehr auf die Defensive, nachdem sie in den ersten zehn Spielminuten die Hallbergmooser erheblich unter Druck gesetzt hatten.

Parallelen zum Saisonauftaktspiel gegen Wasserburg

Nach dieser knackigen Anfangsphase arbeiteten die VfB-Fußballer auf den Führungstreffer hin. Die Begegnung hatte durchaus Parallelen zum Saisonauftaktspiel gegen den TSV Wasserburg (1:0). Es funktionierte nicht alles, aber die Gastgeber kämpften, rannten und betrieben Wiedergutmachung für das jüngste 2:5 in Murnau. Die beste Torchance war ein Schuss des ehemaligen Unterföhringers David Küttner, als ein Feldspieler den Ball von der Linie kratzte. In der Summe wäre bis zur Pause eine knappe Hallberger Führung durchaus in Ordnung gegangen.

Am Ende gab‘s kein Halten mehr

Direkt nach dem Seitenwechsel packte VfB-Spielertrainer Andreas Kostorz einen seiner tückischen Freistöße aus dem Halbfeld aus: Die Kugel wurde vom Oberschenkel eines Unterföhringers leicht abgelenkt und klatschte an den Pfosten. In der Folgezeit hatte Hallbergmoos mehr von der Partie, aber nicht die ganz dicken Chancen. Auf beiden Seiten mussten die Torhüter einmal kräftig hinlangen, bis der VfB zum großen Standard-Halali blies: Mit Kostorz und Florian Schmuckermeier waren die Spezialisten für ruhende Bälle bereits ausgewechselt, sodass sich nun Küttner an den Ecken versuchen konnte. Die Generalprobe war der Eckstoß auf Cheftrainer Andreas Giglberger, der sich zweimal mit purem Willen ins Getümmel warf und das Leder beinahe reinstocherte (85.). Und dann kam die Ecke in der 89. Spielminute, die über die Strafraum-Vollversammlung hinwegflog, Christian Wimmer beförderte den Ball am langen Pfosten wieder in den Gefahrenbereich – und Jonas Mayr köpfte gegen die Laufrichtung des Torwarts zum 1:0 ein. Der Rest war Jubel pur.

„Typischer Flutlicht-Freitagabend in Hallbergmoos“

„Das war ein typischer Flutlicht-Freitagabend in Hallbergmoos“, schwärmte Coach Andreas Giglberger. „Und ja, natürlich war es ein dreckiger Sieg.“ Aber solche Dreier – irgendwo im Bereich zwischen erzwungen und verdient – sind eben die emotionalsten. Hallbergmoos ist nun wieder mittendrin in der Liga, in der jeder jeden schlagen kann.