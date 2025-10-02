In der 3. Liga überfordert? Schweinfurt 05 in extrem schwieriger Phase

So chancenlos, wie es das Ergebnis suggeriert, waren die Unterfranken allerdings im Donaustadion nicht. Erst eine gute Viertelstunde vor Schluss war das Spiel mit dem Treffer zum 3:1 entschieden. Ulms Interimstrainer Moritz Glasbrenner sagte nach der Partie am Mikrofon von Magenta Sport: "Insgesamt fühlt sich das Ergebnis ein bisschen zu hoch an. Schweinfurt hat uns das Leben echt schwer gemacht." Fakt ist aber: Mit so einem Defensivverhalten werden die 05er nicht viele Punkte holen.



Joshua Endres, Schweinfurts Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, wirkte nach dem Spiel konsterniert und ratlos: "Ich weiß nicht, ob das bei uns einfach im Kopf drin ist, dass wir uns einfach nicht belohnen können, dadurch dann die Köpfe runtergehen und wir zusammenfallen. Aber das kann ja eigentlich nicht sein, wir müssen da einfach drüberstehen. Und wir müssen zusammenhalten."



Jetzt könnten natürlich die üblichen Mechanismen greifen: Der Trainer muss den Kopf hinhalten, ein neuer Übungsleiter wird installiert. Aber würde das wirklich helfen? Diese Frage werden sich auch die Verantwortlichen in Schweinfurt stellen. Coach Victor Kleinhenz hat sich durch den überraschenden Titelgewinn in der Regionalliga Bayern viel Kredit erworben. Zumal ist er ein Gesicht des neuen, vor einem Jahr propagierten Weg der Schnüdel. Der Verein würde auch ein Stück Glaubwürdigkeit einbüßen.