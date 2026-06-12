In der 117. Minute: TSV St. Wolfgang macht den Aufstieg perfekt

„Aufstieg - Jungs, wie geil is das denn“, freute sich St. Wolfgangs Spielertrainer Christian Brucia (vorne sitzend) mit seiner Mannschaft und zahlreichen TSV Fans. – Foto: Hermann Weingartner

Trotz des Regens und der doch sehr kühlen Temperaturen wollten sich am Mittwochabend 780 Zuschauer das Relegationsspiel in Dorfen zwischen dem TSV St. Wolfgang und dem FC Fraunberg nicht entgehen lassen. Sie erlebten eine Partie, die alles bot, was den Fußball so faszinierend macht: sechs Tore, Spannung bis zur letzten Minute, grenzenlosen Jubel und bittere Enttäuschung. Nach einer dramatischen Verlängerung setzte sich der TSV St. Wolfgang mit 4:2 durch und kehrt damit in die Kreisklasse zurück.

St. Wolfgang brauchte einige Minuten, um ins Spiel zu finden. Nicolas Huppmann prüfte FCF-Torhüter Maximilian Baches erstmals ernsthaft, wenig später verpasste Manuel Grundner eine gefährliche Hereingabe nur knapp. Kurz vor der Pause hatten beide Teams weitere Möglichkeiten, doch sowohl Linner gegen Benedikt Pöppl als auch Baches gegen Grundner hielten ihre Mannschaften im Spiel. So ging Fraunberg mit einer knappen Führung in die Kabine.

Die Anfangsphase war von Nervosität geprägt. Beide Mannschaften agierten überwiegend mit langen Bällen, spielerische Höhepunkte blieben zunächst Mangelware. Umso überraschender fiel die Fraunberger Führung. Nach einem Zuspiel von Markus Lex aus dem Mittelfeld setzte sich Manuel Obermaier durch und ließ TSV-Keeper Lukas Linner mit einem platzierten Schuss ins Eck keine Chance (21.).

Nach dem Seitenwechsel übernahm St. Wolfgang zunehmend das Kommando. Spielertrainer Christian Brucia verfehlte das Ziel nur knapp, zwei vermeintliche TSV-Tore von Grundner und Brucia wurden wegen Abseits aberkannt. Der Ausgleich lag in der Luft, während Fraunberg auf Konter lauerte. Florian Haider verpasste mit einem Schuss knapp das mögliche 2:0. Die Partie wurde nun immer intensiver. Nach 68 Minuten scheiterte Brucia nach mustergültigem Zuspiel von Sebastian Lory frei vor Baches an einer Glanzparade des Torhüters. Nur Sekunden später rettete TSV-Kapitän Eric Eder in höchster Not: Nachdem Tobias Bart das Leder schon an Keeper Linner vorbeigelegt hatte, klärte der zurückeilende Spielführer Erik Eder die prekäre Situation.

Strafstoß in der Nachspielzeit brachte die Verlängerung - TSV trifft in letzter Sekunde

Als die Fraunberger Fans den Klassenerhalt bereits vor Augen hatten, schlug St. Wolfgang doch noch zurück. Nach einem Ball in die Tiefe wurde der eingewechselte Lukas Loidl im Strafraum von Baches in der 5. Minute der Nachspielzeit zu Fall gebracht. Schiedsrichter Stephan Wagensohner zeigte auf den Punkt. Der ebenfalls eingewechselte Luca Lamprecht übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum umjubelten 1:1-Ausgleich.

Der späte Treffer verlieh dem TSV in der Verlängerung zusätzlichen Schwung. Dennoch legte erneut Fraunberg vor. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite reagierte der aufgerückte Christian Daimer am schnellsten und erzielte das 2:1 für den FCF (101.). Doch die wohl spielentscheidende Szene folgte nur drei Minuten später: Nach einer Hereingabe von Sebastian Hoof kam Florian Altmann aus kurzer Distanz völlig frei zum Abschluss. Der bereits angeschlagene Lukas Linner reagierte jedoch sensationell und verhinderte mit einer überragenden Parade die mögliche Vorentscheidung zugunsten des FCF. Diese Rettungstat wurde zum Wendepunkt, denn im direkten Gegenzug wurde Manuel Grundner schön freigespielt und traf unhaltbar zum 2:2 ins lange Eck. Fraunberg hatte den nächsten Nackenschlag zu verkraften.

Lange deutete nun alles auf ein Elfmeterschießen hin. Doch in der Schlussphase der Verlängerung bewies St. Wolfgang noch einmal seine ganze Moral. Nach einer präzisen Flanke des eingewechselten Simon Reithmayr nahm Joker Lukas Loidl den Ball stark mit und schob überlegt zur 3:2-Führung ein (117.). Nur eine Minute später war die Entscheidung gefallen. Nach einem Ballgewinn von Eric Eder kam das Leder erneut zu Loidl, der mit seinem zweiten Treffer des Abends den 4:2-Endstand besorgte. Mit dem Schlusspfiff kannte der Jubel beim TSV St. Wolfgang keine Grenzen mehr. Während Spieler, Verantwortliche und Fans die Rückkehr in die Kreisklasse feierten, herrschte auf Fraunberger Seite große Enttäuschung. Bis kurz vor Ende der regulären Spielzeit war der Klassenerhalt bereits greifbar nahe gewesen. Doch am Ende bewies St. Wolfgang das größere Stehvermögen und krönte eine beeindruckende Aufholjagd mit dem Aufstieg.