In den »Wochen der Wahrheit« heißt es: »Arbeiten, nicht träumen«!

Shqipran Skeraj (Trainer, Erlangen): "In dieser Liga gibt es keine leichten Gegner - vor allem nicht, wenn es auf das Ende der Spielzeit zugeht. Weiden hat eine gute Qualität in seinen Reihen und auch spielerisch schon einiges gezeigt. Der Sieg gegen Jahn Regensburg hat noch einmal für Selbstvertrauen gesorgt - zumal der Klassenerhalt dadurch so gut wie gesichert ist. Wir freuen uns, in einem derart tollen Stadion spielen zu dürfen.

Michael Riester (Trainer, Weiden): "Vierter gegen Fünfter - ein kleines Topspiel, das es sicherlich in sich haben wird. Erlangen muss gegen uns dreifach punkten, um die Aufstiegsplätze nicht aus den Augen zu verlieren. Und wir haben noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen. Damals haben wir ein unglaublich starkes Auswärtsspiel beim ATSV hingelegt, aber bei der 0:2-Niederlage vergessen, unsere eigenen Chancen zu nutzen. Auf so einem Niveau brauchen wir einen perfekten Tag, um siegreich zu sein. Wir haben unser Selbstverständnis gefunden und werden alles dafür tun, unsere Serie weiter auszubauen."

Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "Wir haben in den vergangenen Spielen immer sehr gute 70 Minuten gezeigt, um uns dann die Butter doch noch vom Brot nehmen zu lassen - wie auch bei zuletzt von der Fortuna mit zwei späten Traumtoren. Sonntagsschüsse hin oder her - da fehlt mir aktuell der letzte Wille und der Biss, den wir uns in der Wintervorbereitung eigentlich hart erarbeitet hatten. Den brauchen wir aber unbedingt am Freitag, gegen die - nach Ingolstadt - am stärksten besetzte Mannschaft der Liga. Die Eltersdorfer haben ihr Spiel der vergangenen Jahre, nur mit langen Bällen zu agieren, aufgegeben und kombinieren sich stattdessen zackig durch die Reihen. Da brauchen wir eine hohe Laufleistung und eine exzellente Ordnung, um dort bestehen zu können.

Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Es war ein guter Auftritt in Neumarkt. Daran müssen wir anknüpfen. Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan. In Neumarkt haben wir gesehen, wie sich ein Spiel entwickelt, wenn wir unsere Chance sofort nutzen. Da lief das Spiel auch besser, und wir konnten befreiter aufspielen. Am Ende hat dann natürlich der berühmt-berüchtigte Deckel gefehlt, aber wir haben im Vergleich zu den Partien davor schon einen Schritt nach vorne gemacht. Es wäre natürlich optimal, wenn wir das gegen Kornburg auch so hinbekommen würden.“ Personal: Zu den Langzeitverletzten kommt Tobias Herzner hinzu. Des Weiteren stehen hinter den Einsätzen von Robin Renner und Tobias Schaffors Fragezeichen.

Jochen Strobel (Trainer, Neumarkt): "Die Wochen der Wahrheit kommen auf uns zu! Jetzt gilt es zu punkten. Wenn wir das gleiche Engagement an den Tagen legen wie die vergangenen Wochen auch, bin ich überzeugt, dass uns das gelingt. Großes Thema ist und bleibt die Chancenauswertung. Vor dem Tor treffen wir derzeit die falschen Entscheidungen. Daran haben wir in dieser Woche intensiv gearbeitet. Auf uns wartet ein sehr tiefstehender Gegner - wir müssen die Ruhe bewahren."

Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer, Regensburg): "Die Stimmung ist nach zwei Siegen in Folge natürlich sehr gut. Gebenbach dürfen wir aber deshalb auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Denn: Wir wollen so schnell wie möglich rechnerisch in Sachen Klassenerhalt alles klar machen."

Personal: Tom Liebherr, Martin Sautner und Mario Baldauf sind verletzt.

Markus Kipry (Trainer, Gebenbach): "Nach der heftigen Niederlage gegen Ingolstadt mussten wir uns erst einmal schütteln. Wir haben die Woche über klare Worte gefunden. Mit Regensburg wartet nun kein schlechterer Gegner als am vergangenen Wochenende auf uns. Die Fortuna spielt eine gute Saison, was wir bereits im Hinspiel leidvoll in Erfahrung bringen mussten. Es gilt, konzentriert zu arbeiten, gut in den Zweikämpfen zu sein auf dem kleinen Platz, gemeinschaftlich zu verteidigen und durch Umschaltmomente das Spiel für uns zu entscheiden."

Personal: Patrick Hofmann und Aaron Owusu waren unter der Woche leicht angeschlagen. Ob sie - wie Christoph Lindner und Dominik Späth - ausfallen, ist noch offen.

Thorsten Götzelmann (Trainer, Abtswind): "Wir erwarten mit dem TSV Neudrossenfeld eine kämpferisch starke Mannschaft, die uns im Hinspiel alles abverlangt hat. Wichtig wird es sein, sich als Einheit der Wucht entgegen zu stellen." Personal: Zu den Langzeitverletzten kommt vorübergehend noch Felix Schmitt (Erkältung) hinzu. Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Der vergangene Sieg war ein hartes Stück Arbeit - wir hatten auch das Glück des Tüchtigen. Cham hat vor allem mit Ball ein starkes Auswärtsspiel gemacht, war der bislang beste Gegner diese Saison am Weinberg. Aber wir hatten auch unsere Chancen und haben am Ende eben ein Tor mehr gemacht. In Abtswind treffen wir auf eine Mannschaft, die uns etwas ähnelt. Sie warten zwar seit sieben Spielen auf einen Sieg, haben zuletzt aber ordentliche Ergebnisse erzielt. Wir können sicher mit weniger Druck spielen, was aber nicht dazu führen darf, dass wir nur 80-90 Prozent Intensität auf den Platz bringen - sonst werden wir verlieren."



Personal: Noah Ismail ist angeschlagen und fraglich, Tom Kunert könnte in den Kader zurückkehren.

Vier Punkte in den vergangenen zwei Spielen: Markus Köhlers Karlburg hat im Tabellenkeller Morgenluft gewittert. – Foto: Mario Wiedel