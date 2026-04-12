"In den richtigen Momenten zugeschlagen" - SVG schlägt Sülbeck 4:0

Yannis Fischer eröffnete die Partie mit einem Doppelpack (4., 13.), ehe Maximilian Werner (20.) noch vor der Pause auf 3:0 erhöhte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die SVG überlegen und legte durch den dritten Treffer von Yannis Fischer (51.) zum 4:0-Endstand nach Damit avancierte Fischer klar zum Man of the Match.

Trainer Nils Reutter ordnete den Erfolg ein: „Ein wichtiger Sieg, der natürlich in die Kategorie Pflichtsieg einzuordnen ist.“ Dabei sah er durchaus noch Verbesserungspotenzial im eigenen Spiel: „Wir hatten anfänglich einige Probleme mit unserer Formationsumstellung sowie mit unseren taktischen Änderungen.“

Trotzdem fand seine Mannschaft früh die richtigen Lösungen: „Trotzdem haben wir vor allem in der ersten Halbzeit in den richtigen Momenten zugeschlagen und das Spiel dadurch auch besser in den Griff bekommen. In der zweiten Halbzeit waren wir dann leider nicht mehr so kaltschnäuzig vor dem Tor, trotz einiger guter Kombinationen.“