"In den letzten zwei Spielen möchten wir uns gut präsentieren"

Es ist die Zeit der letzten Gelegenheiten in der Regionalliga Südwest. Für die TSG Balingen bricht am kommenden Samstag um 14 Uhr das vorletzte Kapitel dieser Saison an. Die Reise führt zum TSV Schott Mainz, einem Gegner, der in der Tabelle unmittelbar vor den Balingern rangiert. Auch wenn die sportliche Entscheidung über den Klassenverbleib längst gegen die TSG Balingen gefallen ist, herrscht innerhalb der Mannschaft kein Stillstand. Es geht um den Stolz, um die Ehre und darum, die Farben des Vereins bis zur letzten Sekunde mit Leidenschaft zu vertreten.

Die Bedingungen in Mainz werden für die Schützlinge von Trainer Murat Isik alles andere als einfach. Das Spiel findet auf einem Untergrund statt, der seine ganz eigenen Gesetze schreibt. Balingens Co-Trainer Daniel Güney blickt gegenüber FuPa mit Respekt auf die anstehende Partie: „In den letzten zwei verbleibenden Regionalliga-Spielen möchten wir uns nochmal gut präsentieren. Es wird eine schwierige Aufgabe auf dem Kunstrasen in Mainz.“ Der schnelle Belag verlangt höchste Konzentration, doch die Balinger sind bereit, diesen Kampf anzunehmen, um das Spiel positiv zu gestalten.

Alles investieren für den Liga-Abschied

Trotz der prekären Tabellensituation gibt es keine Anzeichen von Resignation. Im Gegenteil: Das Trainerteam fordert von den Spielern eine Reaktion auf die Enttäuschungen der vergangenen Wochen. Daniel Güney stellt klar: „Nichtsdestotrotz wollen wir uns ordentlich aus der Liga verabschieden, alles investieren und nochmal zeigen, was auch in uns steckt.“ Es ist dieser Wille zur Selbstdarstellung, der die Mannschaft antreibt. Man möchte beweisen, dass die Qualität im Kader höher ist, als es der aktuelle Tabellenstand vermuten lässt, und sich mit erhobenem Haupt aus der Regionalliga verabschieden.

Leistung versus Ertrag

Ein Blick zurück auf die letzten Partien offenbart ein Dilemma, das die gesamte Rückrunde der Balinger zu begleiten scheint. Oft stimmte der Einsatz, doch die Belohnung in Form von Punkten blieb aus. Dies war auch bei der jüngsten 1:2-Heimniederlage gegen den Bahlinger SC vor 451 Zuschauern in der Bizerba-Arena der Fall. Zwar erzielte Ivo Colic in der 65. Minute den Anschlusstreffer, doch die Hypothek aus der ersten Halbzeit war zu groß. Daniel Güney analysiert die Diskrepanz zwischen Aufwand und Ertrag deutlich: „Wir sind mit den Ergebnissen der letzten Wochen nicht zufrieden. Wenngleich auch mal abgesehen von der ersten Hälfte jetzt auch gegen den Bahlinger SC im Grunde die Leistungswerte gestimmt haben, aber eben das Ergebnis nicht.“

Die schwere Last der Tabelle

Die Zahlen nach 32 Spieltagen sind unerbittlich. Die TSG Balingen findet sich mit 22 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz wieder. Der kommende Gegner, der TSV Schott Mainz, belegt mit 25 Punkten den 16. Rang. Es ist ein Duell zweier bereits feststehender Absteiger, bei dem es tabellarisch um wenig, für das Selbstverständnis der Vereine jedoch um viel geht.

Erinnerungen an das furiose Hinspiel

Dass man gegen die Mainzer bestehen kann, beweist ein Blick in die Historie dieser Saison. Das Hinspiel in Balingen war eine Machtdemonstration der TSG. Vor 612 Zuschauern feierte die Isik-Elf einen 4:1-Erfolg. Überragender Akteur war damals Halim Eroglu, dem ein Dreierpack gelang (23., 32., 70.). Den Schlusspunkt setzte Marko Pilic in der 80. Minute, während Jacob Roden für Mainz nur zwischenzeitlich verkürzen konnte. Die Partie war zudem geprägt von Härte: Amney Moutassime sah bereits nach 20 Minuten Gelb-Rot, während auf Mainzer Seite Maurizio Robotta in der 55. Minute mit Rot vom Platz gestellt wurde. Dieses Spiel zeigte das volle Potenzial der Balinger Mannschaft.

Letzte Chance für Zählbares

Nun gilt es, diese Tugenden noch einmal zu bündeln. Die Vorbereitung auf das Spiel am Samstag läuft mit hoher Intensität. Die Mannschaft will die Fehler aus dem Spiel gegen den Bahlinger SC, insbesondere die verschlafene erste Hälfte, vergessen machen. Es ist die vorletzte Chance, sich in der Regionalliga mit einem Erfolgserlebnis zu belohnen. In Mainz wird sich zeigen, ob die Mannschaft die nötige Kraft aufbringt, um den Leistungswerten endlich wieder ein entsprechendes Ergebnis folgen zu lassen.