In den Kreisen West und Ost werden neuen Führungsgremien gewählt BFV-Wahljahr: In Pilsting und Oberalteich werden an diesem Wochenende in den beiden niederbayerischen Fußballkreisen die Weichen für die kommenden vier Jahre gestellt

Im Marktsaal Pilsting werden an diesem Freitagabend (9. Januar) ab 18 Uhr die Weichen für die Zukunft im Fußballkreis Niederbayern West gestellt. Tags darauf wird am Samstag ab 10 Uhr Im KulturForum Oberalteich gewählt. Insgesamt stehen im BFV-Waljahr bayernweit 22 Kreistage, sieben Bezirkstage und der 27. Ordentliche Verbandstag Anfang Mai 2026 auf dem Programm.

Im Fokus des Kreistags steht vor allem die Wahl der neuen Führungsmannschaft auf Kreisebene. In Pilsting stellt sich der aktuelle BFV-Kreis-Vorsitzende Christian Eichhorn zur Wiederwahl. Ebenso wollen auch Herbert Hasak als Kreis-Spielleiter und Henry Lindemann als Kreis-Beauftragter für den Frauen- und Mädchenfußball in eine weitere Amtszeit gehen. Alexander Ramsch will als Kreis-Jugendleiter die Nachfolge von Englbert Zauner antreten. Werner Müller wurde als Nachfolger von Christoph Falterer von den Schiedsrichtergruppen als Kreis-Schiedsrichterobmann gewählt und soll jetzt von den Delegierten bestätigt werden. Anton Eigner als Kreis-Sportgerichtsvorsitzender und Rudolf Hamberger als Kreis-Ehrenamtsbeauftragter sollen den Kreisausschuss erneut komplettieren. Entsprechende Berufungsvorschläge gehen im Nachgang des Kreistags an das BFV-Präsidium. In Oberalteich stellt sich im Kreis Ost der aktuelle Vorsitzende Ignaz Hiendl zur Wiederwahl. Ebenso haben Andreas Kriegner als Kreis-Spielleiter, Tobias Nöbauer als Kreis-Jugendleiter und Rebekka Götz als Kreisbeauftragte für den Frauen- und Mädchenfußball vor, in eine weitere Amtszeit zu gehen. Matthias Braun wurde von den Schiedsrichtergruppen erneut als Kreis-Schiedsrichterobmann gewählt und muss von den Delegierten noch bestätigt werden. Walter Stadler als Kreis-Sportgerichtsvorsitzender und Gerhard Jende als Kreis-Ehrenamtsbeauftragter sollen ebenfalls weitermachen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kreistags sind wie auch schon in den Jahren 2010, 2014, 2018 und 2022 dazu aufgerufen, ihre Meinung zu möglichen Reformen im Spielbetrieb zu äußern. In diesem Wahljahr geht es um drei Themenkomplexe:

Die Meinungsbilder sind ausdrücklich keine bindenden Beschlüsse, können aber über die Bezirkstage zum Verbandstag eingebracht und dort entschieden werden.







Scheckübergabe der BFV-Sozialstiftung

Im Rahmen des Kreistags Niederbayern West im Marktsaal Pilsting wird der Kreis-Vorsitzende Christian Eichhorn einen Scheck der BFV-Sozialstiftung in Höhe von 8250 Euro an Sabrina Danböck (1. Vorsitzende des Vereins ENGER-ZAM e.V.) übergeben, um damit Thomas Bauer, Mitglied und Trainer des TuS Pfarrkirchen, zu unterstützen.

Im August 2024 erlitt der Familienvater bei einem Badeunfall eine schwere Halswirbelverletzung und ist seither ab dem sechsten Halswirbel querschnittsgelähmt. Er sitzt seitdem im Rollstuhl und ist dauerhaft auf Hilfe angewiesen. Kurz nach dem Unfall verstarb zudem unerwartet die Großmutter, die eine wichtige Stütze im Alltag war. Um Thomas Bauer ein weitgehend selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und langfristig eine Rückkehr ins Arbeitsleben zu fördern, ist ein barrierefreier Umbau des Hauses notwendig. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 150.000 Euro – eine Summe, die die Familie selbst nicht aufbringen kann. Zur Unterstützung der Familie initiierte der Verein „ENGER-ZAM e.V.“ gemeinsam mit dem Bayerischen Helferverband eine Spendenaktion, bei der bereits 130.000 Euro gesammelt werden konnten.





Im Osten wird der Kreis-Vorsitzende Ignaz Hiendl einen Scheck in Höhe von 5000 Euro an Dominik Müller vom SV Schalding-Heining übergeben. Dem zweifachen Familienvater und langjährigen Vereinsmitglied musste infolge eines Unfalls beim Fußballspielen im Jahr 2006 und 17 Operationen in den Folgejahren im Jahr 2023 die linke Hand amputiert werden. Um wieder mobiler zu werden und seinen Alltag besser bewältigen zu können, benötigt er eine moderne Prothese mit Zusatzaufsätzen sowie finanzielle Hilfe für den Wiedererwerb des Führerscheins. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten dafür nur teilweise. Er ist seit über 30 Jahren Vereinsmitglied und trainiert aktuell die G2-Junioren seines Vereins.







DFB-Punktespiel: Platin-Paket für den TSV 1920 Niederviehbach

Auf einen besonderen Preis darf sich im Rahmen des Kreistags außerdem der TSV 1920 Niederviehbach freuen, der bei der Neuauflage des DFB-Punktespiels mittlerweile den Platin-Status erreicht hat. Das Platin-Paket wird nun in Pilsting an Philip Schedler, Jugendleiter beim Klub aus dem Landkreis Dingolfing-Landau, übergeben.