In den Köpfen angekommen…

Die Gäste reisten dabei mit einer Notbesetzung gen Norden des Freistaates. Zwölf gesunde Spieler hatte Frank Schwalenberg im Aufgebot. Dabei kam der junge Florian Hübner zu seinem ersten Spiel über 90 Minuten und erledigte seinen ungewohnten Arbeitsauftrag als Verteidiger mit Bravour. Da auch seine Nebenleute einen Sahnetag erwischten, ließen die Gerataler vor der Pause – außer einen Elfmeter nicht viel zu. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste bereits mit 2:0. Beide Mal war Winterneuzugang Muatasem Igbariya der Torschütze, der damit seine Treffer Fünf & Sechs im Gerataler Trikot erzielte. Beim 1:0 traf er nach Eingabe von halbrechts per Kopf, als er sich stark löste und einnickte (8.). Beim 2:0 veredelte er eine Hackenablage von Sennewald per Flachschuss aus 14 Metern in die Maschen (28.). Da Kuhnt den angesprochenen Elfmeter von Kuhnhold aus dem linken Eck kratzte (38.), hatte die 2:0-Führung zur Pause bestand. Sie hätte sogar höher ausfallen können, doch Sennewald vergab seine Möglichkeit. Ein zufriedener Frank Schwalenberg sagte zur Pause: „Die erste Halbzeit war die beste Halbzeit, die wir bisher in meiner Zeit gespielt haben.“

Da bis auf Riemekastens Anschluss nach einer guten Stunde – er traf nach Ablage von Schwerdt aus 12 Metern – Geratal keine Großchance mehr zuließ, feierten die Gerataler am Ende einen wichtigen Auswärtssieg auf den Weg zum Ligaverbleib. Einzig kurz nach dem 1:2-Anschluss kam dieser Erfolg kurz ins Wanken, doch Wacker ließ an diesem Tag offensiv die Durchschlagskraft vermissen – was aber auch an einem guten Gegner lag. „Langsam hat die Mannschaft die Spielphilosophie verstanden und kann sie über 90 Minuten umsetzen. Wir stehen tief, haben eine gute Staffelung und machen die Räume sehr gut dicht. Und es gelingt uns dann in gewissen Situationen immer gefährliche Konter zu setzen. Wir haben jetzt drei Spiele nicht verloren, ein freies Wochenende vor der Brust und dann Schweina. Das sind gute Voraussetzungen die Serie auszubauen, um in ruhigere Fahrwasser zu kommen“, freute sich der Gerataler Trainer nach Abpfiff.