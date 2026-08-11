„In den Jungs steckt sehr viel Potenzial“

– Foto: Eckehard Jurowski

Im FuPa-Teamcheck spricht Florian Thamm, sportlicher Leiter der SG Großziethen, über eine intensive Vorbereitung, 13 neue Spieler, einen radikalen Umbruch und die Ziele in der Landesliga Süd. Der 21,7 Jahre Altersschnitt steht dabei für einen Neustart mit viel Energie, aber auch für eine Mannschaft, die sich noch finden muss.

Die Vorbereitung der SG Großziethen ist aus Sicht von Florian Thamm bislang gut verlaufen. Bereits vor dem Trainingsstart hätten die Spieler ihre individuellen Laufpläne konsequent umgesetzt. Dadurch sei die Mannschaft mit einer besseren Grundfitness als im Vorjahr ins Training eingestiegen.

„Mit der Vorbereitung an sich bin ich bisher sehr zufrieden. Bereits davor haben die Jungs ihre individuellen Laufpläne gut durchgezogen, weswegen sie auch mit einer erkennbar besseren Grundfitness ins Training eingestiegen sind als im letzten Jahr. Wir haben einen breiten Kader aufgestellt und alle ziehen bisher wirklich gut mit“, sagt Florian Thamm gegenüber FuPa.

In den bisherigen Testspielen habe die Mannschaft immer wieder gute Ansätze gezeigt. Gleichzeitig ist der sportliche Leiter zurückhaltend, was die Bedeutung der Ergebnisse angeht. Die Hälfte des Kaders sei neu, entsprechend müssten sich die Spieler zunächst kennenlernen und auf dem Platz finden.

„In den Testspielen haben wir immer wieder gute Ansätze gesehen, es ist aber auch klar erkennbar, dass die Hälfte des Kaders neu dazugestoßen ist und die Jungs sich weiterhin noch kennenlernen und finden müssen. Daher betrachte ich die reinen Ergebnisse der Testspiele als weniger relevant und aussagekräftig.“

13 neue Spieler für den Umbruch

Die SG Großziethen hat ihren Kader grundlegend verändert.

Giso Koschembahr kommt vom RSV Eintracht 1949, Jegors Kiuskins vom BSV Hürtürkel, Alexander Kutrieb von der VSG Altglienicke II, Tom Schleinitz vom TSV Mariendorf und Pascal Borkhard von der VSG Altglienicke U19. Ebenfalls neu sind Linus Oppenborn von der VSG Altglienicke U19, Atanas Katsarov von Berolina Stralau, Deyan Ameen vom BFC Preussen U19, Julian Maldonado vom Ludwigsfelder FC, Alexander Lahner vom BSV 1892, Miron Aloydov vom BSV 1892, Basar Metin Wilson vom SC Minerva und Benjamin Neuber vom FSV Admira.

Jung, neu und voller Energie

Mit den neuen Spielern soll frischer Wind in die Mannschaft kommen. Der Verein habe sich bewusst für einen radikalen Umbruch entschieden und den Kader deutlich verjüngt.

„Die neuen Spieler bringen auf jeden Fall ordentlich Schwung und neue Energie in die Mannschaft. Wir haben uns bewusst für einen radikalen Umbruch im Kader entschieden und haben deutlich verjüngt. Für die kommende Saison wird kein Spieler über 30 dem Kader angehören und unser Altersschnitt ist 21,7", erklärt der Sportchef der SG.

Unbekümmertheit trifft Lernbedarf

Die jungen Spieler sollen der Mannschaft eine besondere Dynamik geben. Gleichzeitig weiß Thamm, dass der neue Kader noch Entwicklung vor sich hat.

„Wir erhoffen uns von den jungen neuen Spielern natürlich eine gute Portion Unbekümmertheit, klar ist aber auch, dass alle noch viel Potenzial haben und eine Menge lernen müssen. Vor allem den anderen Fußball in Brandenburg gilt es erstmal kennenzulernen", betont er.

Kader steht weitgehend

Auf der Zugangsseite sieht Thamm die Arbeit zunächst als abgeschlossen an. Komplett ausschließen möchte er weitere Veränderungen allerdings nicht.

„An sich steht der Kader und wir sind nicht mehr aktiv auf der Suche, aber man weiß nie, was sich spontan vielleicht noch ergibt. Die Augen und Ohren halten wir auf jeden Fall immer offen.“

den Abgängen herrscht dagegen Klarheit.

„Nein, Abgänge zu externen Vereinen wird es nicht mehr geben“, sagt Thamm.

Geschlossenheit bleibt eine Stärke

Trotz des großen Umbruchs soll eine Eigenschaft erhalten bleiben, die die Mannschaft bislang ausgezeichnet hat: der Zusammenhalt.

„Uns hat immer die mannschaftliche Geschlossenheit und die Stimmung im Team ausgezeichnet, egal wie es sportlich lief. Das braucht dieses Jahr natürlich noch ein wenig, aber alle tun ihr Bestes und es wird von Einheit zu Einheit besser", meint Florian Thamm.

Hunger auf Entwicklung

Neben der Geschlossenheit sieht Thamm in der neuen Altersstruktur eine weitere Stärke. Die Mannschaft sei jung und voller Tatendrang.

„Dazu kommt dieses Jahr aber auch dieses Junge und Wilde sowie der Hunger, jeden Tag zu lernen, besser zu werden und Erfolge einzufahren. In den Jungs steckt sehr viel Potenzial.“

Einstelliger Tabellenplatz als Ziel

Nach einer schwierigen vergangenen Saison und dem Umbruch im Sommer geht es zunächst darum, schnell eine funktionierende Einheit zu werden. Nach dem einjährigen Aufenthalt in der Landesklasse steht für die SG Großziethen nun das zweite Jahr zurück in der Landesliga an.

„Wir hatten letztes Jahr eine schwierige Saison und mit dem Umbruch jetzt im Sommer gilt es einfach, sich schnellstmöglich zu finden und positive Ergebnisse einzufahren. Nach unserem einjährigen Ausflug in die Landesklasse kommt jetzt unser zweites Jahr zurück in der Landesliga und wir müssen weiter erstmal ankommen. Aber sportlich möchten wir natürlich den nächsten Schritt machen und am Ende im Optimalfall einen einstelligen Tabellenplatz erreichen", behauptet der sportliche Leiter.

Seelow als Favorit

Bei der Frage nach dem Meisterschaftsfavoriten fällt Thamms Blick auf Seelow.

„Ich denke, Seelow wird wieder ganz oben angreifen. In den letzten zwei Jahren sind sie nur knapp gescheitert, vielleicht weil ihr Kader nicht breit genug aufgestellt war. Aber wie ich gehört habe, haben sie auch einige ordentliche Spieler dazugeholt."

Schwieriger Auftakt in Sielow

Zum Saisonstart wartet auf die SG Großziethen eine Auswärtsaufgabe bei der SG Sielow. Der Gegner kommt als Aufsteiger, doch Thamm erwartet keineswegs eine leichte Partie.

„Wir spielen am ersten Spieltag bei der SG Sielow. Auswärts bei einem Aufsteiger, das ist nie leicht. Wir wissen, dass sie auch über individuelle Qualität verfügen und daher ist mir vor allem wichtig, dass wir sie keineswegs unterschätzen. Die letzte Saison hat gezeigt, wie wichtig der Start in die Saison ist, daher wollen wir natürlich positiv in die Saison starten, aber es wird ein schweres Spiel.“