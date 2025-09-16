Eher zufällig hatte Roger Lajow am späten Montagnachmittag noch zur Auslosung des dachbleche24-Landespokals eingeschaltet. Das Ergebnis der Ziehung hätte der Fußball-Abteilungsleiter des SV Rot-Weiß Kemberg andernfalls wohl dennoch sehr schnell mitbekommen: "Mein Handy stand danach nicht mehr still", berichtet er. Immerhin zog der Landesligist im Achtelfinale den Regionalligisten Hallescher FC.

"In dem Moment, als das Los gezogen wurde, habe ich gejubelt", berichtet Lajow von der Freude über das Duell mit dem Titelverteidiger. Und sofort fühlte sich der 47-Jährige an die Worte seiner Frau erinnert. "Sie macht bei uns im Verein die Versorgung und sagte vor zwei, drei Wochen: Ein Heimspiel gegen den HFC, das wäre was", erzählt Lajow mit einem Grinsen und ergänzt: "Vielleicht sollte sie mal Lotto spielen."

In den Wochen bis zum zweiten Oktober-Wochenende - für dieses ist das Landespokal-Achtelfinale vorgesehen - kommt nun einiges an Arbeit auf die Verantwortlichen des Landesligisten aus dem Landkreis Wittenberg zu. "Da gibt es in der Organisation viel zu tun und viel zu beachten, aber das tun wir für so ein Highlight gerne", erzählt Lajow. Zuversichtlich zeigt er sich, dass die Partie auf dem heimischen Sportplatz ausgetragen werden kann: „Dafür werden wir alles in die Wege leiten.“