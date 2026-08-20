In Cottbus im Profikader: Oberligist begrüßt neuen Schlussmann

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Mit Franz Günther Lohse hatte der FC Einheit Wernigerode seine Nummer eins der vergangenen Jahre im Sommer an den Ligakontrahenten VfL Halle 96 verloren. In den ersten beiden Saisonspielen rückte Pascal Sparwasser beim Oberligisten zwischen die Pfosten. Doch die Hasseröder haben auch einen Neuzugang auf der Torhüterposition in ihren Reihen.

Vom VFC Plauen war Karl Pischon im Sommer ins Stadion am Mannsberg gewechselt. Für die Plauener kam der Schlussmann in der vergangenen Saison 16 Mal in der Oberliga sowie zweimal im Sachsenpokal zum Einsatz. Zuvor gehörte der 22-Jährige zum Profikader des FC Energie Cottbus, bei dem er auch ausgebildet wurde. Zu einem Pflichtspiel-Einsatz im Team von Claus-Dieter "Pele" Wollitz kam der Torhüter allerdings nicht. Zum Spielerprofil:

Im Alter von 22 Jahren bringe Pischon "noch großes Entwicklungspotenzial mit", schrieben die Hasseröder zur Vorstellung des Keepers. Dieser werde sich beim FC Einheit "mit Pascal Sparwasser dem Konkurrenzkampf um den Platz zwischen den Pfosten stellen", hieß es weiter. Mit dem ehemaligen Energie-Talent habe man "die offene Planstelle auf der Torhüterposition erfolgreich besetzt" und sehe sich "damit auch auf dieser Position für die laufende Saison gut aufgestellt", schrieb der Oberligist.

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"Ich freue mich sehr, jetzt hier zu sein und darauf, gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein", erklärte Pischon zu seiner neuen Station, die ihn aus dem Vogtland in den Harz führte. "Ich wurde super von allen aufgenommen und freue mich darauf, bald mit den Jungs auf dem Platz zu stehen und Siege zu feiern", so Pischon weiter.