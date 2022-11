In Cham Fehler abstellen und endlich punkten Die SpVgg SV Weiden will bei der Maloku-Elf Revanche nehmen für die Hinspielniederlage und damit endlich wieder Zählbares ergattern

Trost und Aufmunterung waren in der vergangenen Woche bei den Akteuren der SpVgg SV Weiden mehr als notwendig. Nach ihrer bitteren 4:5-Niederlage über den aktuellen Tabellenführer aus Gebenbach zweifelte der ein oder andere schon sehr am Sinn des Fußballs. Willen und Engagement waren sichtlich vorhanden, aber erneut dumme, individuelle Fehler brachen den Weidenern erneut das Genick.

Für Rüdiger Hügel, den Sportlichen Leiter steht fest: „Wir müssen endlich diese Fehler abstellen und in den letzten drei Spielen vor der Winterpause punkten“. Diese Chance tut sich am Freitagabend beim ASV Cham um 19 Uhr auf. Weiden ist zu Gast beim Tabellenzehnten, der im Hinspiel in Weiden durch Tore des Ex-Weideners Michael Plänitz und Andreas Kalteis 2:0 siegte. So hätten die Max-Reger-Städter noch eine Rechnung offen.

Nicht mehr im Kader der ersten Mannschaft sind Neuzugang Nicolas Moravcik vom tschechischen Erstligisten FK Mlada Boleslav, er hat den Verein verlassen, genauso wie Samuel Höng, der aktuell noch in der U 23 spielt und von Wacker Burghausen zum Verein stieß. „Sie haben nie das Niveau für die Bayernliga erreicht“, so Hügel. In Cham wieder mit dabei ist Erol Özbay, dagegen muss Moritz Zeitler weiter pausieren. „Wir werden alle noch enger zusammenrücken und müssen Ruhe bewahren“, so Hügel und vielleicht gelingt ja in Cham endlich der Durchbruch.