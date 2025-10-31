In bestechender Form – Penzberg und Untermenzing liefern sich Top-Spiel

Penzberg – Wer sich vor der Saison umgehört hat in der Bezirksliga, bekam zwei Namen ziemlich oft zu hören, wenn es um die vorderen Plätze geht: Penzberg und Untermenzing . Beide Teams treffen zum Start der Rückrunde am Samstag (14.30 Uhr) aufeinander, stehen aber keinesfalls an der Ligaspitze.

Während FC-Trainer Maximilian Bauer die Gründe bei den Münchnern nicht kennt, weiß er sehr wohl, woran es beim FCP lag: am Saisonstart. Der fiel zwar im Gegensatz zu den alten Traditionen überhaupt nicht schlecht aus, nur wurden dem Verein die gewonnenen Punkte wieder abgezogen. Mit den vier Punkten mehr wäre Penzberg nun dicht dran am Zweiten Planegg.

Im Gegensatz zu anderen Teams, die nach drei harten Monaten langsam an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, durchlebt das Team von Bauer gerade seine beste Phase der Saison. Sieben Spiele ohne Niederlage gab’s zuletzt, darunter fünf Siege und 24 Treffer. „An der Motivation scheitert es bei uns nicht, egal ob es schneit oder die Sonne scheint“, betont der Coach.

Anderen schlagen Dunkelheit und Kälte aufs Gemüt – oder die Abnutzungserscheinungen. Nicht so beim FCP. Der hat zwar eine Reihe an Verletzungen auszugleichen, allerdings keine, die auf Überbelastung zurückzuführen wäre. „Wir müssen nichts verändern im Training“, erklärt der Coach.

Große Stützen maßgeblich am Erfolg beteiligt

Vielmehr stammen die Blessuren aus den Spielen selbst. Vor allem das Spiel in Geiselbullach blieb in dieser Hinsicht in Erinnerung. „Da wurde dir auf die Knochen gehauen“, erinnert sich Bauer. Einen Kader wie den Penzberger trifft das doppelt hart, weil er lange nicht mehr so üppig ausfällt wie früher. Eine Shopping-Offensive steht dennoch nicht an. Zu Winter-Transfers hat der Coach seine eigene Meinung: „Das Gesamtpaket muss passen – im Winter noch mehr als im Sommer“, erklärt er. Offen für neue Leute sei man immer beim FCP, aber aktiv auf der Suche befindet sich der Verein derzeit nicht.

Die aktuellen Spieler spulen ja gerade Woche für Woche ordentliche Leistungen ab. Sturmtank Dominik Bacher trifft ohne Unterlass, Samir Neziri arbeitet und galoppiert sich die Lunge aus dem Leib, Fazlican Verep (in Abwesenheit des verletzten Alexander Jobst) und Torwart Benedikt Zeisel halten den Laden hinten dicht. Wenig überraschend haben genau diese vier Stützen jedes Saisonspiel für den FC Penzberg bestritten.

Penzberg-Coach: „Wir sind angekommen“

Diese Kontinuität bildet sich auch im Ergebnis ab. „Wir sind angekommen“, hält Bauer fest. Seine Mannschaft ist derzeit die formstärkste der Liga. Auf Platz zwei dieses Rankings: der nächste Gegner Untermenzing, der im Sommer hoch gehandelt worden war ob seiner technischen und spielerischen Qualitäten. „Ist mir hundert Mal lieber als Haudrauf-Fußball“, sagt Bauer. Er ist überzeugt, dass die Münchner vorne eingreifen und einen Lauf gen Spitze starten werden. „Im besten Fall fangen sie erst nach unserem Spiel damit an.“