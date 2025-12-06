In Bergisch Gladbach soll es für Beeck „dunkler“ werden

In diesem Herbst weilte Albert Deuker, Coach des FC Wegberg-Beeck, schon einmal in der Belkaw-Arena des SV Bergisch Gladbach: Ende September schaute er sich dort das Topspiel gegen den SV Hohkeppel an. Zu dem Zeitpunkt war der 34-Jährige noch ohne Verein, war aus einem privaten Grund dort: Er wollte seinen langjährigen Co-Trainer Uwe Haselhuhn aus der bis Sommer 2025 gemeinsamen Zeit beim TuS Königsdorf wiedersehen – seit Sommer ist Haselhuhn bei Bergisch Gladbach Torwarttrainer.

Am Sonntag reist Deuker erneut in die Belkaw-Arena – diesmal ist es aber für ihn eine Dienstfahrt: Am vorletzten Hinrundenspieltag treten die Kleeblätter beim noch ungeschlagenen Tabellenführer an. Aus gleich drei Gründen ist in dieser Partie Pfeffer drin:

Die Schwarz-Roten würden nur zu gerne die Ersten sein, die den SV in dieser Spielzeit bezwingen. „Bei uns freuen sich alle extrem auf dieses Spiel“, bestätigt Deuker. Verzichten muss er dabei auf Niklas Koppitz, der beim 0:1 gegen Frechen nach Abpfiff noch die Ampelkarte gesehen hatte, weil er da dem Schiedsrichter ein wenig zu heftig die Hände geschüttelt hatte. Yannik Leersmacher hat seine Gelb/Rot-Sperre zwar abgebrummt, doch zum Einsatz wird er nicht kommen können: Wegen einer Achillessehnenreizung hat der Kapitän vorzeitig Winterpause. „Da gehen wir kein Risiko ein“, bekräftigt Deuker.

2. Die Historie

Nachdem sich Beecks jahrzehntelanger Dauerrivale Borussia Freialdenhoven aus dem höheren Amateurbereich zurückgezogen hat, ist Bergisch Gladbach für Beeck so etwas wie der neue Klassiker-Gegner. Gegen keinen anderen aktuellen Mittelrheinligisten ist Beeck in den vergangenen knapp 30 Jahren so häufig angetreten wie eben gegen den SV – und zwar mit Abstand. Erstmals duellierten sich die Teams in der Saison 1996/1997 in der schon seit 2008 nicht mehr existierenden Oberliga Nordrhein. Danach folgten Kräftemessen in der nur kurzzeitig existierenden NRW-Liga, in der Regionalliga – und vor allem natürlich in der Mittelrheinliga, gewürzt von einigen Duellen im Mittelrheinpokal.

Noch in der vergangenen Saison trafen die Klubs dreimal aufeinander. Im Oktober trat Beeck gleich zweimal in Gladbach an: In der Belkaw-Arena siegte der FC im Ligaspiel 3:1, zweieinhalb Wochen später auf dem benachbarten Kunstrasenplatz im Mittelrheinpokal gar 4:0. „Von dem Spiel haben mir neulich auch Mitglieder eines Beecker Fanclubs erzählt. Die waren begeistert, meinten, dass dies eines der besten Auswärtstrips überhaupt gewesen wäre“, sagt Deuker. Reichlich ernüchternd war dann aber das Liga-Rückspiel in Beeck: Da siegte nun der SV seinerseits mit 4:0. Die Pflichtspiel-Gesamtbilanz ist aus Beecker Sicht aber klar positiv: 15 Siege, zwei Remis, zehn Niederlagen.

3. Sehr viele „Ex-Treffen“

Auch aus persönlichen Gründen ist dies ein besonderes Spiel, treffen doch da etliche Akteure auf ihren alten Verein – so zum Beispiel Yannik Hasenbein: Der Keeper kehrte im Sommer nach einem Jahr in Bergisch Gladbach zurück nach Beeck. „Beim SV war ich erstmals Stammtorhüter. Natürlich habe ich daher gute Erinnerungen an den Verein, stehe mit einigen früheren Mitspielern auch noch in regem Austausch“, sagt Hasenbein. Angst, am Sonntag aus Macht der Gewohnheit die falsche Kabine anzusteuern, hat der 23-Jährige aber nicht: „Klar wäre der Gang zur SV-Kabine ein bisschen kürzer. Doch ich war ja auch nur ein Jahr da. Also werde ich mich nicht verlaufen“, erklärt er grinsend. Und zur Ausgangslage merkt er an: „Bergisch Gladbach steht da, wo wir selbst gerne stehen würden. Wir würden nun natürlich nur zu gerne dem SV die erste Niederlage beifügen. Ich erwarte ein enges Spiel, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben dürften.“

In Gladbachs Kader stehen umgekehrt zwei frühere Beecker: Innenverteidiger Mathias Hülsenbusch, sogar ein gebürtiger Wegberger, und Stürmer Finn Stromberg, mit fünf Toren zweitbester Gladbacher Schütze hinter Tristan Arndt (sieben Treffer). Die Liste lässt sich fortsetzen: Beecks Co-Trainer Edin Durakovic trifft auf seinen früheren Chef Kevin Kruth, nun eben SV-Coach – in Freialdenhoven bildeten sie einst das Trainerduo. Dort hatte Kruth auch Koppitz unter seinen Fittichen – der kann beim Wiedersehen nun aber nicht mitwirken. Und Deuker selbst feiert eben ein Wiedersehen mit Haselhuhn. „Da stehen also in der Tat sehr viele Ex-Treffen an“, erklärt Deuker schmunzelnd.

Zur Feier des Tages zieht er da auch einen etwas kurios anmutenden Vergleich aus Paul Watzlawicks Bestseller-Sachbuch „Anleitung zum Unglücklichsein“ aus dem Jahr 1983, das eine Art Parodie auf die Ratgeberliteratur ist. Darin enthalten ist die Anekdote „Der verlorene Schlüssel“. Die handelt davon, dass ein Betrunkener seinen verlorenen Schlüssel nicht dort sucht, wo er ihn verloren hat, sondern unter einer Straßenlaterne. Grund: „Da, wo ich ihn verloren habe, ist es viel zu finster.“ Genau darauf nimmt Deuker nun Bezug: „Auch in Bergisch Gladbach ist zurzeit ja sehr viel Licht.“ Beeck würde da nun nur zu gerne für ein bisschen Schatten sorgen.