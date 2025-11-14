 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Daniel Nischwitz

In Bensheim bleibt die Pokalüberraschung aus

Titelverteidiger Flockenbach siegt am Ende souverän

BErgstraße (atth/maz/ü). Die Überraschung ist ausgeblieben: Der FC 07 Bensheim hat am Mittwochabend das Achtelfinale im Kreispokal 2:7 (1:2) gegen den SV Unter-Flockenbach verloren. Gegen den Favoriten aus der Verbandsliga, der zugleich der Titelverteidiger ist, war der FC 07 zu Hause keineswegs chancenlos. Der Beginn verlief allerdings mal wieder denkbar schlecht.

Bereits in der siebten Minute geriet die Mannschaft von Trainer Constantin Renner im Weiherhausstadion mit 0:1 in Rückstand. Die Abwehr war nach einer Flanke nicht sortiert und hatte „keinen direkten Körperkontakt“, wie Renner sagte. Doch nach dem Gegentor wurden die Nullsiebener besser. Fabio Hechler, ehemaliger Spieler der „Flockis“, traf zum 1:1-Ausgleich. Dann hatte der FC 07 „zwei Hundertprozentige“ auf die 2:1-Führung, so Renner. Mit der zweiten Torchance erzielte Unter-Flockenbach aber die Führung zum 2:1 durch einen Abstauber.

Nach der Pause hatte Bensheim abermals mehr vom Spiel, musste nach etwas mehr als einer Stunde aber durch eigene Ballverluste zwei Kontertore innerhalb weniger Minuten hinnehmen. Damit war das Spiel beim Stand von 1:4 aus Sicht des FC 07 praktisch entschieden.

SV Affolterbach hat einen „Freistoßgott“

„Wir haben ein gutes Spiel gezeigt, aber nach zwei Standardtoren ärgerlich verloren“, bedauerte Riedrodes Spielausschussmitglied Marc Alberstadt das Resultat im Nachholspiel. Es war Affolterbachs Marcel Eckert, dem beide Treffer gelangen. Er war beide Male mit Freistößen erfolgreich. „Marcel ist einfach nur unser Freistoßgott“, schwärmte Affolterbachs Sprecher Arne Wilhelms. Er sah ein Spiel auf Augenhöhe, aber letztlich einen verdienten Sieg seiner Mannschaft. Aber auch die FSG besaß eine faustdicke Chance, mit dem sie den Spielverlauf durchaus hätte ändern können. So kam Spielertrainer Tomislav Tadijan in der 24. Minute frei zum Schuss, doch Affolterbachs Torwart Toni Cosic verhinderte den Torerfolg mit einer Glanzparade.

Mit diesem Dreier verdrängte Aufsteiger Affolterbach die Riedroder von Tabellenplatz drei.


atthAutor