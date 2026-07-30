In beeindruckender Frühform – FC Kochelsee-Schlehdorf zieht im Pokal weiter

Nicht zu stoppen: Radoslaw Stempel trifft zweifach. – Foto: Oliver Rabuser

Inmitten der Vorbereitung, aber doch schon volles Lobes. Für Andreas Matthäus und den FC Kochelsee-Schlehdorf hat sich die diesjährige Teilnahme am Kreispokal bereits absolut gelohnt. Nach der Absage des 1. FC Garmisch-Partenkirchen II vergangene Woche traf der FC auf den ranghöheren FF Geretsried. Diesen Vorteil konnte sich der Kreisklassist gleichwohl nicht herausarbeiten. Schlehdorf gewann die dritte Runde des Wettbewerbs verdient mit 2:1 und trifft in der kommenden Woche auf den SV Münsing. Fraglos eine noch größere Herausforderung, als es die Elf von Johann Latansij am Dienstagabend war. Die zeigte sich überrascht vom Angriffspressing des FCKS, wusste oftmals gar nicht so recht, wie ihr geschah. „Eines der besten Spiele unter meiner Regie“, betonte Matthäus.

Das lag nicht zuletzt an Radoslaw Stempel. „Freut mich natürlich, wenn mein Stürmer trifft“, hält der Coach fest. Zunächst netzte Stempel per Strafstoß nach einem Foul an Niklas Jung ein. Dann stellte er auch noch auf 2:0. Einen Ball in die Tiefe verarbeitete der Angreifer hervorragend und behauptete sich zeitgleich auch noch stark gegen den Geretsrieder Verteidiger.