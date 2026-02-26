In Beeck brechen für Teutonia Weiden die Wochen der Wahrheit an

Für Trainer Mark Zeh ist es die erste Heimpartie in der Liga – und er freut sich auf den besonderen Rahmen. „Ich freue mich riesig auf das Heimspiel am Freitagabend unter Flutlicht. Das hatte im Waldstadion schon immer ein besonderes Flair“, sagt der 42-Jährige.

Trotz der Tabellensituation warnt Zeh vor dem Gegner. „Wir haben Teutonia Weiden genau analysiert, mit Trainerkollegen gesprochen und Videos gesichtet. Der Respekt ist da.“ Nach der enttäuschenden Leistung in Porz erwartet er jedoch eine andere Körpersprache seiner Mannschaft. „Nach dem schlechten Spiel in Porz wollen wir aber eine klare Reaktion zeigen. Dafür brauchen wir mehr Intensität, mehr Aggressivität und ein besseres Anlaufverhalten.“

Zeh mahnt, nicht zu verkrampft, nicht zu verkopft, in die Partie zu gehen. Man wolle sich für die Trainingsarbeit der vergangenen Wochen belohnen. Klar sei aber auch: „Es wird kein leichtes Spiel – vor allem dann nicht, wenn wir einige Dinge nicht deutlich besser machen als zuletzt.“

Personell entspannt sich die Lage etwas. Yannik Leersmacher ist wieder im Training, ein Startelfeinsatz komme jedoch wohl noch zu früh. Auch Hendrik Höfels trainiert wieder, Marc Brasnic ist bei 100 Prozent. Schwer wiegt dagegen der Ausfall von Kai Bösing, der sich in Porz am Knie verletzte und voraussichtlich die komplette Rückrunde fehlen wird.

Temür: „Jetzt sind es noch 14 Endspiele“

In Weiden ist die Lage deutlich angespannter. Sportlicher Leiter Cemil Temür spricht Klartext. „Bergisch Gladbach ist zwar kein direkter Konkurrent, aber ich habe in der Winterpause gesagt, wir haben 15 Endspiele – jetzt sind es noch 14.“ Die jüngsten Gegentore seien vor allem selbst verschuldet gewesen. „Wir haben den Gegner mit krassen Fehlern eingeladen.“

Die fehlenden Erfolgserlebnisse hinterlassen Spuren. „Die Spieler haben seit September nicht mehr gewonnen, dementsprechend ist die Moral angeschlagen“, sagt Temür. Mit vielen persönlichen Gesprächen versuche man, die Mannschaft wieder aufzubauen.

Die Partie in Beeck soll nun ein Signal senden. „Jetzt wollen wir auswärts in Wegberg-Beeck das Signal senden, dass wir in der Mittelrheinliga bleiben wollen und den Abstiegskampf angenommen haben.“ In der aktuellen Verfassung sei Beeck schlagbar – eine zweite Chance werde es womöglich nicht geben.

Personell gibt es ein bis zwei angeschlagene Spieler, deren Einsatz sich erst kurzfristig entscheidet. Neu im Kader steht Torhüter Leroy Zeller, zuletzt vereinslos, zuvor bei Alemannia Aachen unter Vertrag. Er spielberechtigt und wird am Freitag im Kader stehen.

Richtungsweisendes Duell

Für Beeck geht es darum, den Abstand nach unten zu vergrößern und die eigene Stabilität wiederzufinden. Für Weiden ist es ein weiterer Schritt im Kampf ums Überleben. Viel spricht für eine intensive, nervenaufreibende Partie – unter Flutlicht und mit der Botschaft: Wer jetzt nicht liefert, gerät noch tiefer unter Druck.