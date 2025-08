In Bayerdilling Tag des offenen “Tores” ..

Vor zirka 90 Zuschauern davon gut 40 Fans aus Bäumenheim, zeigten die beiden Teams ein torreiches Spiel, was auch einem Fußballlaien begeistern könnte. Warum und wieso, ist ganz lapidar mit der Torfolge zu erklären. Bereits in der 4. Minute gelang den Gästen aus der Industriegemeinde Bäumenheim nach Zuspiel von Jago Heinisch durch Luca Utz das 0:1. Die Hausherren ließen sich jedoch nicht lange bitten und kamen durch Florian Müller in der 10. Minute zum 1:1 Ausgleichstreffer. Doch bereits in der 15. Minute gelang Bäumenheims Neu-zugang Jeremy Kole sein erster Treffer für die Schwarz-Weißen, was zugleich die erneute Führung bedeutete. Nun war für den Aufsteiger Kreisklassist Bayerdilling guter Rat teuer, und machten die Pace, was auf gut deutsch heißen sollte, die Hausherren drehten nun Mitte der ersten Hälfte diese brisante Partie. Zunächst gelang Johann Gröger der 2:2 Ausgleich (25.), und kurz darauf Bayerdillings Spielertrainer Massimiliano Porcari, der ansonsten bei Laurin Bumberger in guten Händen war, das 3:2 (28.), was zugleich auch der Halbzeitstand bedeutete. Nach der Pause sahen plötzlich die TSV-Fans einen stürmischen TSV, was unter anderem mit dem 3:3 Ausgleichstreffer belohnt wurde (47.). Passgeber Jeremy Kole sowie der lauffreudige Torschütze Leon Menzel trugen hierfür die Verantwortung. So, nun übernahmen die Schmuttertaler das Zepter und bestimmten eindeutig die Szenerie. Dies zahlte sich in der 57. beziehungsweise 58. Minute mit dem Doppelschlag von Andre Lackner ergebnisbedingt aus, was eine 3:5 Führung für den A-Klassisten bedeuten sollte. Nunja, danach traf der ansonsten bis dato sicher leitende Unparteiische einige seltsame Entscheidungen, die sich auch auf die Akteure der TSV’ler etwas negativ auswirken sollten. So gesehen verloren die Gäste aus Bäumenheim irgendwie den Faden, was zugleich mit Gegentoren bestraft wurde. Zunächst gelang Simon Gietl in der 68. Minute der 4:5 Anschlusstreffer, und es sollte noch schlimmer kommen. In der 85. Minute fabrizierte Bäumenheims Leon Menzel einen unglück-lichen Handelfmeter, den Bayerdillings Patrick Hein für den ansonsten guthaltenden TSV-Keeper Lukas Zangl unhaltbar zum 5:5 in die Maschen setzte. So gesehen endete dieses Match mit einem im Großen und Ganzen gerechtem Unentschieden, was für die Utz-Truppe auf einen guten Saison-Auftakt hoffen läßt. Zuvor absolvieren jedoch die TSV’ler noch zwei Testspiele, und zwar gegen Ligakonkurrent SV Kaisheim, eine Woche darauf bei der Zweiten Mannschaft des Kreisklassisten der Gruppe Neuburg, der SG Feldheim/Genderkingen.