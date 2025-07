In Bad Gögging: "Spiele" bei arabischem Profiklub gefordert

Heute Abend steht für die Landesliga-Kicker der SpVgg Landshut eine ganz besondere Partie auf dem Programm. Die Schützlinge von Sebastian Maier und Maximilian Zischler sind in Bad Gögging (Anstoß: 19 Uhr) Sparringspartner für den arabischen Erstligisten Al-Nasr SC, der sich im Landkreis Kelheim intensiv auf die kommende Spielzeit vorbereitet und am 22. Juli zudem noch einen weiteren Probelauf gegen Regionalligist SpVgg Hankofen-Hailing bestreitet.

"Unser Gegner hat alles top organisiert und es ist zweifellos eine schöne Geschichte, mal gegen eine Profimannschaft spielen zu dürfen", sagt Landshuts Sportlicher Leiter Maximilian Maier, der aber keinen Hehl daraus macht, dass das am Freitag anstehende Pokalspiel beim FC Dingolfing bei den Schwarz-Weißen Priorität genießt: "Es ist das erste Pflichtspiel der Saison und zudem ein Derby, bei dem es auch ein Stück weit ums Prestige geht. Daher ist darauf der Fokus gerichtet und dementsprechend werden wir auch unsere Mannschaftsaufstellung heute Abend anpassen."







Alle verfügbaren Akteure sollen gegen Als-Nasr SC, bei dem einst Ex-Bayern-Star Luca Toni seine Karriere ausklingen ließ, ran dürfen. Torjäger Kenneth Sigl wird womöglich geschont. Definitiv nicht dabei sein werden Tobias Steer, Robin Oswald, Moritz Sossau sowie weiterhin Spielercoach Sebastian Maier und Torhüter Andreas Steer. Letztgenannter musste ich einen kleineren operativen Eingriff am Meniskus unterziehen. "Bei Andal rechnen wir damit, dass er Mitte, Ende August wieder zwischen den Pfosten stehen kann. Bei Sebastian können wir aktuell keine Prognose abgeben. Er musste nicht unters Messer, sein lädiertes Knie ist aber nach wie vor etwas unstabil. Daher kann das schon noch etwas dauern", verrät Max Maier, der aber mit Ist-Zustand durchaus zufrieden ist: "Die Mannschaft findet sich immer besser. Beim 6:0-Sieg gegen Bezirksligist Kelheim hat das schon sehr vielversprechend ausgesehen. Wir freuen uns, dass es in ein paar Tagen wieder in die Vollen geht und wollen gegen Al-Nasr zum Vorbereitungsabschluss bestmöglich dagegenhalten."