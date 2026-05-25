In Arnoldsweiler ist die Hoffnung zurück

Plötzlich geht wieder was für Viktoria Arnoldsweiler (in Weiß): Gegen Lich-Steinstraß gab es einen 1:0-Erfolg. – Foto: Manfred Heyne

Vor drei Wochen hätte das, wovon die Viktoria aus Arnoldsweiler heute träumt, kaum jemand geglaubt. Nämlich die Möglichkeit der Kleeblätter, den Landesliga-Klassenerhalt noch hinzubekommen. Remis beim Tabellenführer aus Hürth, Sieg gegen Brand, knappe Niederlage in Teveren und am Pfingstmontag ein knapper 1:0-Sieg im Lokalderby gegen Germania Lich-Steinstraß: Zwei Spieltage vor Schluss steht das Team von Trainer Stefan Langen punkt- und torgleich mit dem Drittletzten SV Helpenstein, und der Coach ist sich sicher, dass man den Klassenerhalt auf jeden Fall schaffen kann.

Enges Rennen im Keller

„Im Vergleich zu Helpenstein mit Spielen gegen Kurdistan und Eilendorf haben wir das etwas leichtere Restprogramm. Nächste Woche beim Aufsteiger Sportfreunde Uevekoven und das Finalspiel auf eigenem Geläuf gegen Schlusslicht und Rückzugsmannschaft Glesch, das wir auf jeden Fall gewinnen sollten, dann denke ich, dass wir die Klasse halten werden“, sagte der Viktoria-Coach. Auch wenn er und sein Trainerteam den Klub am Ende der Saison auf jeden Fall verlassen werden, hat er einen festen Glauben an den Klassenerhalt.

Das Spiel am Montag stand auf keinem hohen Niveau. Dem quirligen Shogo Maruyama waren die meisten Arnoldsweiler Torchancen zu verdanken. Sein Pass wurde zunächst abgefangen, doch in einem zweiten Versuch traf Lukas Stradza nur den Pfosten (10.). Abwehrspieler Baran Kilic verpasste freistehend aus kurzer Entfernung mit dem Kopf (24.). In der 40. Minute fiel dann das Goldene Tor für die Heimelf, als Maruyama von Philipp Herrmanns zu Fall gebracht wurde und Morou Zoureni den Elfmeter sicher zum 1:0 verwandelte. Eine Minute später hätte Maruyama erhöhen müssen, doch er scheiterte an Gästekeeper Nick Jansen. Beinahe hätten die Gäste kurz vor der Halbzeit durch Moritz Borell ausgeglichen, Viktorias Keeper Aiman Jahic parierte sensationell.