In Ammerthal »geht es bei Null los« – Wildenau setzt auf Fan-Überzahl

Diese Worte sprechen alle Trainer unisono aus: „Es geht bei 0:0 los“. Heißt übersetzt: Es ist noch alles offen für die morgigen Rückspiele der ersten Runde der Bayernliga-Relegation. Einmal kommt es am Samstag in Ammerthal zum Re-Match der heimischen DJK gegen den Namensvetter aus Gebenbach, der nach der 1:2-Hinspielniederlage unter Zugzwang steht und ein Tor aufholen muss. Anstoß ist um 16 Uhr. Ab 18 Uhr ist der SC Luhe-Wildenau im Sportpark Neuried gegen die SpVgg Unterhaching II gefordert. Das 0:0 vom Mittwoch hält – hier auch auf Papier – alles offen. Die beiden Triumphatoren der ersten Runde kämpfen gegeneinander in zwei Finalspielen (28. und 31. Mai) um ein Bayernliga-Ticket.

Die 1.500 Zuschauer starke Kulisse sah am Mittwoch ein Spiel mit unterschiedlichen Phasen. Einen nervösen Beginn inklusive des frühen Gegentores steckten die Gebenbacher Hausherren weg, glichen aus, waren nun spielbestimmend. Kurz vor dem Pausentee schlug jedoch Ammerthal durch einen 60-Meter-Sololauf ein zweites Mal zu. Da verteidigte die Heimelf unklug. Der zweite Durchgang war generell zerfahrener, Tore wollten keine mehr fallen. „Wobei wir im Spiel und speziell in der ersten Halbzeit insgesamt die besseren Chancen hatten“, findet Gebenbachs Coach Markus Kipry rückblickend. „Aber wir haben die Dinger nicht gemacht.“ Eine bessere Chancenausbeute dürfte also vor dem Rückspiel ein Thema sein im Gebenbacher Lager. Trotz des Ein-Tore-Rückstands betont Kipry ganz klar: „Für Samstag ist alles offen. Klar haben wir einen kleinen Nachteil, aber wenn du die erste Runde und die gesamte Relegation überstehen willst, muss du ohnehin gewinnen. Ein Tor ist nichts, was du im Fußball nicht aufholen kannst. Jedes Tor kann entscheidend sein, das Spiel geht bei 0:0 los.“



„Es geht bei 0:0 los“, diese Worte nimmt auch Ammerthals Trainer Tobias Rösl in den Mund. Er weiß, dass noch nichts gewonnen ist, und wie schnell das Momentum bei einem Gegentor kippen kann. Viele Worte will Rösl vor dem Rückspiel nicht verlieren. Die Mannschaft steht im Vordergrund. Wie er das Mittwochsspiel erlebt habe? „Als Relegationsspiel.“ Die Marschroute für Samstag? „Wir bleiben weiterhin bei uns und wollen weiterkommen.“ Personell können die Gastgeber abermals auf den kompletten Kader zurückgreifen. Ob Last-Minute-Neuzugang Tim Baierlein erneut in der Startelf stehen wird? Auf Gebenbacher Seite ist neben den Dauerverletzten Stürmer Irfan Amidou weiter außen vor. Ansonsten „gibt es das ein oder andere Fragezeichen bei Spielern, die Blessuren von Mittwoch davongetragen haben“, informiert Kipry, ohne namentlich ins Detail zu gehen.







Youngster Josef Fenzl (links) und der SC Luhe-Wildenau haben alle Möglichkeiten aufs Weiterkommen.









Viel Positives konnte der SC Luhe-Wildenau aus dem ersten Duell mit den Haching-Youngster ziehen. Dass die oberbayerischen Talente fußballerisch was draufhaben, das war zu sehen. Aber: Der Landesliga-Vizemeister hielt voll mit, ließ hinten wenig zu, hätte selbst bei Nico Argauers Kopfball das „goldene“ Tor herbeiführen können. Letztlich blieb es beim 0:0. Vor dem Rückspiel am Samstagabend ist man genauso schlau wie davor. „Nach dem sehr ordentlichen Hinspiel gegen einen richtig guten Gegner fahren wir positiv gestimmt und selbstbewusst nach Neuried“, gibt SC-Spielertrainer Benny Urban zu Protokoll. Gleichzeitig hofft er darauf, dass seine Spieler „nochmal eine Schippe draufzulegen, um den Einzug in die nächste Runde klarzumachen“.



In erster Linie freuen sich die Nordoberpfälzer auf ein weiteres Highlight-Spiel, das im Sportpark des TSV Neuried im Münchner Südwesten ausgetragen wird. Weil der dort ansässige Bezirksligist zuvor um 14 Uhr sein eigenes Relegationsspiel austrägt, könnten noch ein paar zusätzliche Zuschauer verweilen. An sich „freuen wir uns richtig auf das Spiel, weil uns zahlreiche Fans begleiten werden und ich davon ausgehe, dass wir fanmäßig auch auswärts in der Überzahl sein werden. Das wird uns mit Sicherheit nochmals einen Schub geben“, sagt Urban, der auf dasselbe Spieleraufgebot wie bisher zurückgreifen kann. Derweil hielten die Hachinger im ersten Relegationsspiel Wort und hatten in Oberwildenau keinen einzigen Spieler aus dem erweiterten Kader der ersten Mannschaft dabei. Vielmehr gab es einen neuen Debütanten mit dem eingewechselten Nino Hodzic. Das ist der mittlerweile 45. Spieler, der diese Saison bei der Hachinger Bayernliga-Mannschaft auf dem Platz stand. Trainer Marc Endres deutete an, dass in der Relegation wohl kein weiterer Neuling dazukommt.