„In alte Muster verfallen“: TSV Neuried mit Sieg und Niederlage binnen drei Tagen Sieg und Niederlage von Tobias Empl · Heute, 07:12 Uhr · 0 Leser

Matea Karavla traf mal wieder. – Foto: Archiv

Mit gemischten Gefühlen gehen die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Neuried aus zwei Partien innerhalb von drei Tagen. Es gab einen Sieg und eine Pleite.

Am Donnerstagabend setzten sie sich bei der SG Otterfing/Sachsenkam mit 3:2 durch, am Samstag mussten sie beim MTV Dießen ein 0:3 einstecken. Das Auswärtsspiel bei Schlusslicht Otterfing/Sachsenkam hatte bereits zweimal wegen Unbespielbarkeit des Rasenplatzes abgesagt werden müssen. Nun konnte es endlich in Sachsenkam stattfinden – und wenigstens lohnte sich die weite Auswärtsfahrt an einem Wochentag für die Neuriederinnen. Matea Karavla brachte ihr Team bereits nach acht Minuten in Führung. Zwar konnten die Gastgeberinnen nach knapp einer halben Stunde ausgleichen, doch erneut Karavla sowie Neurieds Top-Torschützin Cäcilia Detsch mit ihrem neunten Saisontor brachten die Grün-Weißen noch vor dem Pausenpfiff wieder auf die Siegerstraße.

„Die erste Halbzeit war richtig gut“, sagte Sprecherin Stefanie Oberst. Im zweiten Durchgang ließ Neuried etwas nach, die SG kam durch einen nicht unumstrittenen Handelfmeter noch bis auf ein Tor heran. Klare Pleite in Dießen Zwei Tage später beim Tabellendritten Dießen erlebten die Neuriederinnen einen gebrauchten Nachmittag. Bereits zur Halbzeitpause lagen sie mit 0:3 zurück, daran sollte sich nichts mehr ändern. „Wir sind leider ein bisschen in alte Muster verfallen. Wir haben vorne unsere guten Chancen nicht genutzt und hinten doofe Gegentore bekommen“, so Oberst.