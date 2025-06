In aller Freundschaft: Hallbergmooser Trainertrio will die Landesliga rocken

Die Fußballer des VfB Hallbergmoos setzen in der neuen Saison auf ein einheimisches Trainertrio. Und das hat gleich eine Königsaufgabe vor der Brust.

In der vergangenen Saison lief mit Blick auf die teilweise blutleeren Auftritte der Hallbergmooser Mannschaft einiges schief. „Wir wollen aber nicht viel nach hinten schauen“, sagt Spielertrainer Giglberger. „Wir wissen, wo wir ansetzen müssen.“ Die zweite Reihe mit Fußballern, die weder im Verein noch in der Liga angekommen sind, wurde ausgetauscht. Küchle sieht bei den jungen Talenten, die der VfB in diesem Sommer verpflichtet hat, deutlich mehr Qualität.

Hallbergmoos – Es sind vier Freunde, alle wohnen in Hallbergmoos – und jetzt wollen sie mit dem VfB die Landesliga rocken. Der eine ist Sportleiter Anselm Küchle, die anderen drei sind die neuen Trainer Andreas Giglberger, Andreas Kostorz und Mario Mutzbauer. Sie sind teilweise Nachbarn (Giglberger und Kostorz) oder Arbeitskollegen (Küchle und Giglberger). Diese außergewöhnliche Kombination soll den ambitionierten Verein nach einer Runde zum Vergessen wieder in die Spur bringen.

An den ersten Trainingstagen der Vorbereitung sind bereits die ersten Entscheidungen gefallen. So ist Christoph Mömkes als Außenverteidiger eingeplant, weil durch den wahrscheinlichen Abwehrchef Giglberger in der Innenverteidigung dann ein Überangebot herrscht. Taktische Neuerungen wie eine Dreierkette dürften auch künftig eher Plan C oder D sein. Und bei den Kapitänen bleibt das letztjährige Trio (Mömkes, Moritz Sassmann, Fabian Diranko) bis zum Ende der Vorbereitung im Amt. Bis dahin hat das Personal durch die Bank gute Chancen, sich für tragende Rollen zu empfehlen. Giglberger legt auch Wert auf den Charakter: „Wir brauchen brutale Teamplayer, die den VfB im Herzen tragen und sich für die Zuschauer zerreißen.“

Giglberger: „Wir wollen leidenschaftlich, diszipliniert, mutig, aktiv und strukturiert spielen.“

Das neue Führungsquartett bringt jedenfalls viel Erfahrung und Wissen mit. Giglberger und Küchle sind als Mitarbeiter des Internationalen Fußball-Instituts in Ismaning so etwas wie Fußball-Professoren. Freistoß-Scharfschütze Kostorz bekam beim FC Eitting quasi einen Crashkurs, als er nach einer Trainerentlassung vom spielenden Co-Trainer zum Chefcoach aufstieg, der ohne Assistenten den Laden schmeißen musste. Und Mutzbauer war bereits Cheftrainer beim VfB. Für das Trio ist klar, wie es laufen soll. Giglberger formuliert es so: „Wir wollen leidenschaftlich, diszipliniert, mutig, aktiv und strukturiert spielen.“

Die drei neuen Trainer haben zwar einen breiten Kader, aber dennoch eine Königsaufgabe zu lösen. Denn der VfB Hallbergmoos hat nicht diesen einen Superstürmer, der ein Garant für 25 Tore ist. Der VfB verfügt über mehrere Spieler mit Potenzial, die im Sturmzentrum, auf der Zehn oder auf der Außenbahn agieren können. Das Trainertrio muss also in den Testspielen einen Offensivplan finden und diese Spieler zu Tormaschinen entwickeln. Die Coaches freuen sich auch auf diese Challenge, junge Spieler mit viel Potenzial voranzubringen. Giglberger, Kostorz, Mutzbauer und Küchle: Diese vier Freunde aus Hallbergmoos haben etwas vor.