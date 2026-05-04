„In allen Belangen überlegen“: Murnau II kassiert Klatsche beim Spitzenreiter Drei Brüder in der Starelf von Andreas Kögl · Heute, 11:11 Uhr · 0 Leser

Der Einsatz war da, am Ende aber gab es in Lenggries nichts zu holen für die Murnauer Reserve um Lukas Kästele. – Foto: Mayr

Der Lenggrieser SC zeigt sich in Topform für die Bezirksliga. Murnaus Coach Andreas Haidl musste ordentlich jonglieren und fand lobende Worte.

Lenggries – Der Lenggrieser SC hat am Samstag einmal mehr seine Visitenkarte abgegeben. Das 5:0 über den TSV Murnau II war ein eindrucksvolles Bewerbungsschreiben für die Bezirksliga in der kommenden Spielzeit. Auch Andreas Haidl zeigte sich beeindruckt vom Kreisliga-Spitzenreiter. „Das war die beste Mannschaft, gegen die wir bis jetzt gespielt haben“, urteilte Murnaus Trainer über die Gastgeber. „Sie waren uns heute in allen Belangen überlegen.“ Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr Lenggrieser SC Lenggries TSV Murnau TSV Murnau II 5 0 Abpfiff Nachdem die Erste Mannschaft des TSV nahezu gleichzeitig im Einsatz und die A-Jugend am Sonntag gefordert war, musste Haidl bei der Aufstellung ordentlich jonglieren. So las man einige Namen auf dem Spielbericht, die dort zuvor noch nicht allzu oft aufgetaucht waren. Marco Ehling, Michael Wallrapp und Torhüter Lucas Höck feierten gar ihr Debüt im Drachentrikot. Letzterer über die gesamten 90 Minuten. „Wir haben alles versucht“, betonte Haidl, der den Einsatz seiner Spieler würdigte. „Aber mehr war heute einfach nicht möglich. Lenggries hat uns gezeigt, wie es geht. Ob mit dem Ball, gegen den Ball und auch in Sachen Athletik.“