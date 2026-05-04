„In allen Belangen überlegen“: Murnau II kassiert Klatsche beim Spitzenreiter

Der Lenggrieser SC zeigt sich in Topform für die Bezirksliga. Murnaus Coach Andreas Haidl musste ordentlich jonglieren und fand lobende Worte.
Lenggries – Der Lenggrieser SC hat am Samstag einmal mehr seine Visitenkarte abgegeben. Das 5:0 über den TSV Murnau II war ein eindrucksvolles Bewerbungsschreiben für die Bezirksliga in der kommenden Spielzeit. Auch Andreas Haidl zeigte sich beeindruckt vom Kreisliga-Spitzenreiter. „Das war die beste Mannschaft, gegen die wir bis jetzt gespielt haben“, urteilte Murnaus Trainer über die Gastgeber. „Sie waren uns heute in allen Belangen überlegen.“
Nachdem die Erste Mannschaft des TSV nahezu gleichzeitig im Einsatz und die A-Jugend am Sonntag gefordert war, musste Haidl bei der Aufstellung ordentlich jonglieren. So las man einige Namen auf dem Spielbericht, die dort zuvor noch nicht allzu oft aufgetaucht waren. Marco Ehling, Michael Wallrapp und Torhüter Lucas Höck feierten gar ihr Debüt im Drachentrikot. Letzterer über die gesamten 90 Minuten. „Wir haben alles versucht“, betonte Haidl, der den Einsatz seiner Spieler würdigte. „Aber mehr war heute einfach nicht möglich. Lenggries hat uns gezeigt, wie es geht. Ob mit dem Ball, gegen den Ball und auch in Sachen Athletik.“
Fußball in Lenggries ist mit dem Namen Gerg verbunden. Seit Jahren prägen Spieler aus dieser Familie das Geschehen auf dem Platz. Am Samstag steckte LSC-Coach Georg Simon mit dem Brüderpaar Jakob und Leonhard sowie Michael gleich drei Gerg-Athleten in die Startelf. Letzterer eröffnete in der fünften Spielminute den Torreigen, als er nach einem Eckball, den Höck noch klären konnte, am schnellsten schaltete und den Ball über die Linie beförderte. Das 2:0 gelang Thomas Simon nach einem schönen Steckpass. Leonhard Gerg sorgte in Abschnitt zwei für das 3:0, als er einen Konter erfolgreich abschloss. Mit einem weiteren verwerteten Konter und einem schönen Angriff sorgten Martin Wasensteiner und Michael Schnaderbeck für den deutlichen Endstand.
Murnau hingegen hatte im Spiel nach vorne nicht viel anzubieten. Haidl nahm‘s sportlich: „Heute war schnell klar, wer auf dem Platz das Sagen hat.“