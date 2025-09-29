"In allen Belangen überlegen" – FCD verliert klar gegen Gundelfingen

Es ging schon vor dem Spiel schlecht los für die gerade in der Defensive derzeit dezimierten Deisenhofner. Der als Innenverteidiger vorgesehene Valentin Köber meldete sich kurzfristig krank, fuhr zwar nach Gundelfingen, kam aber für einen Einsatz nicht in Frage. So kam Ex-Kapitän Michael Vodermeier, der seine Karriere im Sommer beendet hatte, zu seinem Comeback. Aber auch der 35-Jährige konnte nicht verhindern, dass die Pummer-Elf zur Pause schon klar zurücklag.

Deisenhofen – Nach zwei Siegen in Folge musste der FC Deisenhofen beim FC 1920 Gundelfingen einen herben Dämpfer einstecken. Der Bayernliga-Aufsteiger aus Schwaben behielt gegen die Blauhemden deutlich und verdient mit 5:1 (3:1) die Oberhand. „Wir hatten keinen guten Tag, der Gegner hatte einen guten Tag. So kann man das vielleicht erklären“, sah auch FCD-Coach Andreas Pummer ein den Leistungen durchaus angemessenes Resultat.

Es war insgesamt schlicht zu wenig, was die Blauhemden zeigten, auch wenn die Anfangsviertelstunde noch ausgeglichen verlief. Die Deisenhofner hatten sogar die erste große Chance, doch der Kopfball von Lukas Kretzschmar nach einer Ecke ging knapp vorbei (17.).

Praktisch im Gegenzug brachte Niklas Fink die Gastgeber mit einem 18-Meter-Flachschuss in Führung (18.). Neben zwei weiteren Toren durch Nico Frisch (23.) und Jeremias Seibold (36.) verzeichnete Gundelfingen auch noch weitere Möglichkeiten, etwa einen Treffer an die Unterkante der Latte durch Simon Achatz (26.).

Deisenhofen nutzt die Chancen nicht

„So, wie in der ersten Halbzeit darf man sich nicht präsentieren. Gundelfingen hat zurecht 3:0 geführt. Wir haben nach vorne, außer Kretzschmars Kopfball, gar nichts anbieten können“, zeigte sich Pummer selbstkritisch. Nach dem Wechsel verkürzte sein Team nach einer Ecke von Yasin Yilmaz durch Paul Schemats Kopfball immerhin auf 3:1 (53.).

Nikolaos Gkasimpagiazov, der freistehend aus 20 Metern das Visier zu hoch eingestellt hatte, und Jan Krettek, der aus guter Position vorbeizielte, hätten es noch einmal spannend machen können. Aber dann verflüchtigte sich „der minimale Hoffnungsschimmer“ (Pummer) durch einen berechtigten Elfmeter. Lennard Jung hatte Jonas Schneider unfair gestoppt, Mehmet Ali Fidan verwandelte zum 4:1 (76.). Nach einem Konter stellte David Spizert noch auf 5:1 (89.).

FCD-Coach: „In allen Belangen überlegen“

„Am Ende geht der Sieg auch fast in dieser Höhe in Ordnung. So ehrlich muss man sein, dass der Gegner in allen Belangen überlegen war“, gestand Pummer, der die vielen Ausfälle nicht als Entschuldigung gelten lässt: „Wir haben schon den Anspruch, mit dem Personal, das da ist, konkurrenzfähig zu sein.“ Die Lehre aus dem 1:5? „Wenn wir nicht bei hundert Prozent sind, wird es schwer zu gewinnen.“

FC 1920 Gundelfingen - FC Deisenhofen 5:1 (3:0) FC Deisenhofen: Obermeier - Gkasimpagiazov, Edenhofer, Köber, Jung, Müller-Wiesen (59. Semmler), Schmid (46. Krettek), Yilmaz, Seidl (46. Jungkunz), Schemat, Kretzschmar (71. Yilmaz) Tore: 1:0 Fink (13.), 2:0 Frisch (23.), 3:0 Seibold (36.), 3:1 Schemat (53.), 4:1 Fidan (76., Foulelfmeter), 5:1 Spizert (89.)