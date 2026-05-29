"In allen Belangen emotional" - Letztes Heimspiel für Reutter bei SVG

„Für uns geht es in das letzte Heimspiel der Saison und damit leider für ein paar Spieler und mich auch in das vorerst letzte Heimspiel für die SVG“, erklärte Reutter vor der Partie. Entsprechend erwartet der Trainer ein emotionales Spiel: „Es wird also in allen Belangen emotional und wir wollen allen einen gebührenden Abschluss beziehungsweise Abschied ermöglichen.“

Sportlich hat die SVG dabei klare Ziele. „Dementsprechend ist die Ausrichtung klar. Wir wollen gewinnen“, betonte Reutter. Gleichzeitig kündigte er an, dass seine Mannschaft alles investieren werde, um dem MTV Gifhorn ein schwieriger Gegner zu sein: „Wir werden alles dransetzen, der mögliche Stolperstein für Gifhorn zu sein.“ Im Hinspiel gewann Gifhorn knapp mit 1:0 und auch am Sonntag wäre ein Auswärtssieg wichtig, um die Chance auf den Titel zu wahren.

Ein lockerer Saisonabschluss komme für die Göttinger dabei nicht infrage. „Austrudeln lassen ist keine Option und liegt auch nicht in unserer DNA“, stellte Reutter klar. So gewannen die Göttinger zuletzt zwei Spiele in Serie und haben noch kleine Chancen auf die Top-Fünf.