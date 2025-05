In akuter Abstiegsgefahr: Deutzer Trainerteam tritt frühzeitig zurück

Die Pleite im Kölner Derby war bereits das dritte Spiel in Folge, in dem die 05er keine Punkte sammeln konnten. Damit setzt sich die Horrorbilanz der Rückrunde fort: Von bisher neun Partien gewann Deutz nur eine einzige (zwei Unentschieden, sechs Niederlagen). Vor allem die Offensive, die in der Hinrunde ordentliche Zahlen auflegte, befindet sich augenscheinlich immer noch in der Winterpause. Sieben Rückrundentore sind, hinter Schlusslicht DJK Südwest Köln, der zweitschlechteste Wert der Liga. Tabellarisch schlägt sich die Krise der Sportvereinigung ebenfalls deutlich nieder. Nach der ersten Saisonhälfte stand Deutz noch auf Rang fünf, mittlerweile ist die Mannschaft auf dem drittletzten Platz angekommen und muss akut um den Klassenerhalt bangen. Während die Konkurrenz um Bad Honnef, Flittard, Oberpleis oder Wiehl in den vergangenen Wochen punktete, rutschten Dalmans 05er immer tiefer in den Abstiegssumpf.