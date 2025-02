In Abstiegsgefahr: Viki-Trainer nimmt zweiten Job an 42-jähriger A-Lizenz Coach startet doppelte Mission

Doppelte Herausforderung für FC Viktoria Berlin Trainer Sven Körner. Neben Lucio Geral coacht der 42-jährige den himmelblauen Regionalligisten in Abstiegsgefahr (6 Punkte überm Strich). Als Trainer-Duo. Der A-Lizenz Inhaber erweitert nun sein Tätigkeitsfeld und übernimmt parallel das Traineramt beim FC Berlin City in der Icon League. Die Hallenfußball-Liga, gegründet von Weltmeister Toni Kroos und Content-Creator Elias Nerlich, geht in ihre zweite Saison – mit namhaften Unterstützern.