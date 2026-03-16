In 2026 weiter ungeschlagen: Garching punktet gegen Gaimersheim

Garching (weiß) und Gaimersheim trennten sich mit einem Unentschieden. – Foto: Johannes Traub

Die Garchinger kamen richtig gut ins Spiel und hatten in den ersten zehn Minuten zwei gute Chancen, die der Torwart zunichte machte. Ab Mitte des ersten Durchgangs ließ Garching den Platzverein zu sehr und ungestört spielen. Aufgrund dieser Passivität durfte der VfR sich über den Rückstand nicht beschweren – Benjamin Anikin traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3).

In der Bezirksliga Nord hat der Großteil der Mannschaften ein ähnliches Niveau, und da sind viele enge Spiele fast die logische Konsequenz. Für den VfR Garching haben die Unentschieden in der vergangenen Woche gegen Gerolfing und nun das neuerliche 1:1 beim TSV Gaimersheim keine bösen Auswirkungen. Der Tabellendritte bleibt nach der Winterpause ungeschlagen (drei Spiele, fünf Punkte) und ist in der Spitzengruppe der Liga weiter voll dabei.

Klare Reaktion in Durchgang zwei

„Wichtig war mir die Reaktion der Mannschaft auf den Rückstand – und die war richtig gut“, sagte der Garchinger Trainer Mike Niebauer nach dem Spiel. In der zweiten Halbzeit spielte eigentlich nur noch Garching, und da hätte man auch mehr als den Ausgleich schaffen können.

Gottfried Agbavon hatte Pech mit einem Pfostenschuss, bei dem der Abpraller vielleicht einen Meter an Spielertrainer Mike Niebauer vorbeiflog. Den Ausgleich machten dann die Niebauer-Brüder in einer Co-Produktion. Mike bediente den nach gut einer Stunde eingewechselten Dennis, und gegen dessen Schuss oben ins Eck war so rein gar kein Kraut gewachsen. Unter dem Strich mussten die Garchinger nach einer guten und einer mäßigen Halbzeit mit dem Punkt leben.

TSV Gaimersheim – VfR Garching 1:1 (0:0). VfR: Dietrich, Matzkowitz, Salassidis (80. Eicke), Stefanovic, Fellner, M. Niebauer, Niggl, Sostaric, Sternke (59. Landler), Strube, Agbavon (63. D. Niebauer). Tore: 1:0 Anikin (45.+3), 1:1 D. Niebauer (79.). Zeitstrafe: Sostaric (90.). Schiedsrichter: Daniel Gutmann (FC Bayern München). Zuschauer: 130.