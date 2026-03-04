In 10 Jahren vom TSG-Chefcoach zum Bundestrainer

Vor zehn Jahren, im Februar 2016, übernahm Julian Nagelsmann im Alter von 28 Jahren den Cheftrainer-Posten beim Bundesliga-Vorletzten TSG 1899 Hoffenheim und schaffte im Endspurt noch den Klassenerhalt. Schon eine Saison später führte der "Trainer des Jahres 2016" den sensationellen Tabellenvierten erstmals in der Vereinsgeschichte zur Champions League-Qualifikation.
Dass in Julian Nagelsmann viel Hoffenheimer Rangnick-Schule steckt, wird auch in der scharfsinnigen Analyse des Sportjournalisten Justin Kraft immer wieder deutlich. Der Titel "Julian Nagelsmann – der Trainee" hätte die Intention des Autors exakter auf den Punkt gebracht. Im Prolog stellt Kraft klar, dass hier keine klassische Biografie zu erwarten ist. Sein soeben erschienenes Buch (Julian Nagelsmann: Kopf trifft Herz, 144 Seiten, 24,90 Euro, Werkstatt Verlag) ist, wie es in der Fußballersprache so floskelhaft heißt, vor allem von der Taktik geprägt. In der Tat erfährt der Leser kaum etwas über das Privatleben des nach Otto Nerz zweitjüngsten Nationaltrainers in der DFB-Geschichte.
Doch was – wie ein taktisch geprägtes Spiel - nach wenig Unterhaltungswert klingt, entpuppt sich als kurzweilige Reise durch die unorthodoxe Denk- und Gefühlswelt des "spannendsten Trainers, den Deutschland aktuell hat". Die einzige persönliche Passage gleich am Anfang bezieht sich auf Nagelsmanns Vater, der freiwillig aus dem Leben schied. Der damals gerade 20jährige Sohn: "Mein Papa hat keinen Abschiedsbrief hinterlassen, es gab keine Erklärung."
Es ist eine der Charakterstärken des früh gereiften Landsbergers, dass er auch aus so traumatischen Erfahrungen Mut und Energie schöpft. Die erste von fünf Phasen, in die Kraft sein schlankes Buch gliedert, steht unter der Überschrift "Der Aufstieg". Der nimmt Fahrt auf, als der damalige NLZ-Chef Alexander Rosen das von Thomas Tuchel in Augsburg geförderte Trainertalent zur TSG 1899 Hoffenheim lotst. Dort gewinnt Nagelsmann mit 26 Jahren als jüngster Trainer in der Saison 2013/14 die deutsche U 19-Meisterschaft.
FC Bayern-Kaderplaner Michael Reschke erinnert sich: "Seine Mannschaften waren immer irgendwie besonders. Auch seine Persönlichkeit war damals schon auffällig." Daher will ihn Uli Hoeneß als U 19-Coach an die Säbener Straße holen. Doch kein Geringerer als Dietmar Hopp legt sein Veto ein – und hat den richtigen Riecher. Im selben Jahr 2015 gibt die TSG bekannt, dass Nagelsmann ab der Saison 2016/17 Nachfolger von Huub Steven werden soll. Als die Schalker Eurofighter-Legende im Februar 2016 erkrankt, steigt Nagelsmann vorzeitig als Cheftrainer ein und manövriert die verunsicherte Mannschaft in den letzten 14 Spielen mit einer Balance aus aggressivem Pressing und Offensivfeuer aus der Abstiegszone.
Der Taktik-Experte Tobias Escher fand nicht weniger als 31 Prinzipien, die Nagelsmann auszeichnen. Viele davon erläutert Kraft. In seinen taktisch-strategischen Nagelsmann-Deutungen kommen Fachtermini wie Diagonalität, Prinzip der minimalen Breite, hohe Ballgewinne, Rollenverteilungen, Pässe pro Defensivaktion (PPDA), gebündelte Digitalisierung oder gar "Steil-Klatsch-Spiel" vor. Doch wer glaubt, Nagelsmann sei "nur" ein akribischer Taktik-Fetischist, wird von ihm eines Besseren belehrt. Sein Credo: "30 Prozent sind Taktik, 70 Prozent soziale Kompetenz. Wenn Du kurzfristigen Erfolg willst, reicht technisches Wissen. Aber für langfristigen Erfolg musst Du wissen, wie Du mit Menschen umgehst, wie man sie dazu bekommt, zusammenzuarbeiten, wie man mit ihren privaten Problemen umgeht."
Doch nicht nur Andrej Kramarić, damals wie heute TSG-Schlüsselspieler, kritisierte pikiert, dass Nagelsmann zu oft während des Spiels das System wechselt. Justin Kraft verwendet für diese Überforderung den englischen Begriff "Overthinking", um dessen strategisch-taktischen Kniffe und Detailversessenheit zu erklären. Ein gern zitiertes Beispiel für Nagelsmanns Experimentierlust ist die Versetzung von Offensivgeist Kai Havertz auf die Linksverteidiger-Position im Testspiel bei der 2:3-Niederlage am 18. November 2021 gegen die Türkei.
Bei RB Leipzig löst der Ex-Hoffenheimer Julian Nagelsmann den Ex-Hoffenheimer Ralf Rangnick ab, entwickelt dessen intensives Gegenpressing-System mit schnellen, vertikalen Angriffen weiter und verbindet diese Elemente erfolgreich mit flexiblem Ballbesitzfußball. Vom "hohen Niveau" beim Vizemeister RB Leipzig steigt Nagelsmann zum "höchsten Niveau" auf: Chefcoach beim FC Bayern München. Dieser Phase widmet FCB-Spezialist Justin Kraft, Chefredakteur des Podcasts "miasanrot.de", besonders viel Raum.
Die Rekordsumme von 25 Millionen Euro und einen Fünfjahresvertrag ist der erst 33jährige Nagelsmann dem Rekordmeister wert. Mit diesem enormen Druck kommt der ziel- und selbstbewusste Coach erstaunlich gut zurecht. Auch in der Corona-Pandemie gibt Nagelsmann den eloquenten "Außenminister" und authentischen Krisenmoderator, während FCB-Vorstandsboss Oliver Kahn, Sportvorstand Hasan Salihamidžić und FCB-Präsident Herbert Hainer sich schweigend wegducken.
Nagelsmanns Pech als Nachfolger des gefeierten Ex-Hoffenheimers Hansi Flick. Als auch er im Frühjahr 2023 nach zwei Zu-Null-Siegen im Achtelfinale gegen PSG Paris die Chance auf das Triple hat, wird der ambitionierte Cheftrainer während der Länderspielpause im Skiurlaub freigestellt. Ein Opfer der Führungssschwäche und mangelnden Kommunikation in der unkoordinierten Bayern-Spitze! Dabei sagte FCB-Patriarch Uli Hoeneß noch kurz vor der Trennung: "Julian ist der Richtige: Er macht einen hervorragenden Job. Nicht umsonst haben ihm Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić einen Fünf-Jahres-Vertrag gegeben." Nicht umsonst? Wenige Tage später der würdelose Rauswurf! Auch zum Unverständnis der Bayern-Kabine.
Im Januar 2026 heiratete Nagelsmann klammheimlich die ehemalige BILD-Reporterin Lena Wurtzenberger. Es könnte ein fabelhaftes Jahr für den Neu-Ehemann werden. Wenn der Bundestrainer seine trotzige Ankündigung nach dem unglücklichen Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM wahrmachen sollte: "Dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird, tut weh." Die Wartezeit ist nun überschaubar. Am 19. Juli steigt das WM-Finale! Vier Tage später wird Julian Nagelsmann erst 39 Jahre alt. Noch viel Zeit für ein Comeback beim Herzensclub.
Joseph Weisbrod