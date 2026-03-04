In 10 Jahren vom TSG-Chefcoach zum Bundestrainer Der Fußballjournalist Justin Kraft nimmt Julian Nagelsmann unter die Lupe von Joseph Weisrbod · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Vor zehn Jahren, im Februar 2016, übernahm Julian Nagelsmann im Alter von 28 Jahren den Cheftrainer-Posten beim Bundesliga-Vorletzten TSG 1899 Hoffenheim und schaffte im Endspurt noch den Klassenerhalt. Schon eine Saison später führte der "Trainer des Jahres 2016" den sensationellen Tabellenvierten erstmals in der Vereinsgeschichte zur Champions League-Qualifikation.

Dass in Julian Nagelsmann viel Hoffenheimer Rangnick-Schule steckt, wird auch in der scharfsinnigen Analyse des Sportjournalisten Justin Kraft immer wieder deutlich. Der Titel "Julian Nagelsmann – der Trainee" hätte die Intention des Autors exakter auf den Punkt gebracht. Im Prolog stellt Kraft klar, dass hier keine klassische Biografie zu erwarten ist. Sein soeben erschienenes Buch (Julian Nagelsmann: Kopf trifft Herz, 144 Seiten, 24,90 Euro, Werkstatt Verlag) ist, wie es in der Fußballersprache so floskelhaft heißt, vor allem von der Taktik geprägt. In der Tat erfährt der Leser kaum etwas über das Privatleben des nach Otto Nerz zweitjüngsten Nationaltrainers in der DFB-Geschichte. Doch was – wie ein taktisch geprägtes Spiel - nach wenig Unterhaltungswert klingt, entpuppt sich als kurzweilige Reise durch die unorthodoxe Denk- und Gefühlswelt des "spannendsten Trainers, den Deutschland aktuell hat". Die einzige persönliche Passage gleich am Anfang bezieht sich auf Nagelsmanns Vater, der freiwillig aus dem Leben schied. Der damals gerade 20jährige Sohn: "Mein Papa hat keinen Abschiedsbrief hinterlassen, es gab keine Erklärung."

Es ist eine der Charakterstärken des früh gereiften Landsbergers, dass er auch aus so traumatischen Erfahrungen Mut und Energie schöpft. Die erste von fünf Phasen, in die Kraft sein schlankes Buch gliedert, steht unter der Überschrift "Der Aufstieg". Der nimmt Fahrt auf, als der damalige NLZ-Chef Alexander Rosen das von Thomas Tuchel in Augsburg geförderte Trainertalent zur TSG 1899 Hoffenheim lotst. Dort gewinnt Nagelsmann mit 26 Jahren als jüngster Trainer in der Saison 2013/14 die deutsche U 19-Meisterschaft. FC Bayern-Kaderplaner Michael Reschke erinnert sich: "Seine Mannschaften waren immer irgendwie besonders. Auch seine Persönlichkeit war damals schon auffällig." Daher will ihn Uli Hoeneß als U 19-Coach an die Säbener Straße holen. Doch kein Geringerer als Dietmar Hopp legt sein Veto ein – und hat den richtigen Riecher. Im selben Jahr 2015 gibt die TSG bekannt, dass Nagelsmann ab der Saison 2016/17 Nachfolger von Huub Steven werden soll. Als die Schalker Eurofighter-Legende im Februar 2016 erkrankt, steigt Nagelsmann vorzeitig als Cheftrainer ein und manövriert die verunsicherte Mannschaft in den letzten 14 Spielen mit einer Balance aus aggressivem Pressing und Offensivfeuer aus der Abstiegszone.