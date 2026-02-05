Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Improvisation statt Spielpraxis auf der Meesche
Witterung zwingt MTV Wolfenbüttel erneut zu Individualtraining – Testspiel gegen Freie Turner fällt aus
Die Wintervorbereitung des MTV Wolfenbüttel bleibt weiter von Improvisation geprägt. Anhaltende Minusgrade und die damit verbundene Platzsperrung durch die Stadt lassen auch weiterhin kein reguläres Mannschaftstraining zu. Leidtragende sind Spieler und Trainerstab gleichermaßen – zumal mit der für Dienstagabend (4. Februar) geplanten Partie gegen den Landesligisten Freie Turner Braunschweig bereits das dritte Testspiel in diesem Jahr abgesagt werden musste.
Innenverteidiger Johannes Patz brachte die Lage mit einem Augenzwinkern auf den Punkt: Die Situation sei frustrierend, vor allem, weil derzeit nahezu ausschließlich im Kraft- und Stabilitätsbereich gearbeitet werden könne – Disziplinen, die für Fußballer eher Mittel zum Zweck als Leidenschaft seien.
Krafttraining statt Ballarbeit
Am Dienstag versammelte sich der Oberliga-Kader im Funktionsgebäude auf der Meesche zum nächsten Ersatzprogramm. Auf dem Plan standen erneut Stabilitäts- und Kräftigungsübungen. Teammanager Lars Pape kommentierte die Einheit in den sozialen Netzwerken ironisch als „Alternativprogramm Teil 176 und 177“.
Zunächst lieferten sich Kapitän Nils Göwecke, Fabian Henke und ihre Mitspieler auf Matten spielerische Duelle, ehe auf Gymnastikbällen unter anderem Liegestütze absolviert wurden. Für die passende musikalische Begleitung sorgte Betreuer Damian Dziony, der als inoffizieller DJ fungierte.
Läufe im Schnee als Abschluss
Nach mehr als einer Stunde intensiver Hallenarbeit ging es für die Spieler noch nach draußen. Auf dem verschneiten A-Platz standen bei eisigen Temperaturen zusätzliche Tempoläufe auf dem Programm – ein weiterer Kraftakt unter widrigen Bedingungen.
Auch für die kommende Einheit ist erneut Kreativität gefragt. Sollte sich die Wetterlage nicht bessern, könnte das nächste Ersatztraining sogar Schlittenziehen im Freien beinhalten. An einen geregelten Trainingsbetrieb ist vorerst nicht zu denken – der MTV Wolfenbüttel hält sich weiter mit pragmatischen Lösungen für die Mission Klassenerhalt fit.