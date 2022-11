Improvisation gefragt Premiere für die SG Glücksbrunn Schweina. Zum ersten Mal wird der Verbandsligist ein Pflichtspiel auf dem neuen Kunstrasenplatz in Bad Liebenstein austragen.

Meteorologisch ist es aktuell etwas ungemütlich. Das soll auch bis zum Wochenende so bleiben, sogar der erste Schnee wurde bereits von den Wetterfröschen prognostiziert. Zuviel für den Rasenplatz in Schweina, so dass nun das erste Pflichtspiel auf dem neuen Kunstgrün ansteht.

Damit das funktioniert, muss bei den Gastgebern und Teams allerdings Improvisation an den Tag gelegt werden. Denn ein Funktionsgebäude kann auf der neuen Anlage noch nicht genutzt werden. Für die Teams bedeutet das: Umziehen am Sportplatz in Schweina und dann fix rüber nach Bad Liebenstein zum Kicken. Für die Halbzeitpause baut die SGG ein beheiztes Zelt auf. Auch die Versorgungslogistik wird am Ausweichplatz noch ins Werk gesetzt. Die Gastgeber betreiben ordentlich Aufwand, dass dieses Spiel wie geplant stattfinden kann. Ganz alltäglich ist die Situation, speziell für die Mannschaften, aber nicht, bestätigt Gästetrainer Thomas Wirth, der mit seinem FSV Preußen Bad Langensalza am Samstag zur SGG reist: „Ja, das ist schon ungewöhnlich. Wir haben erst überlegt, ob wir uns direkt im Bus umziehen aber uns dann dagegen entschieden. Wir haben auch noch die Fans dabei, die uns begleiten. So habe ich das ehrlichgesagt auch noch nicht erlebt aber wir nehmen das so hin“, sagt der Preußen-Coach. Olaf Gabriel, sein Pendant, bei der SGG erklärt: "Wir haben bisher nur ein Testspiel auf dem Platz gemacht. Es ist das erste Pflichtspiel aber wir trainieren schon eine ganze Zeit dort. Am Samstag müssen wir an ein paar Stellen improvisieren. Perspektivisch soll da wohl erstmal eine Lösung mit Containern gefunden werden. Da ist jetzt aber auch die Stadt gefragt, dass da Container inklusive Duschen hinkommen“, sagt Olaf Gabriel.

Sportlich lief es für Gabriel und seine Mannen zuletzt wieder prächtig. Beim Aufsteigerduell gegen DJK Struth zeigte die Mannschaft aus Schweina wieder einen starken Auftritt und feierte einen klaren 6:1-Erfolg. „Das war ein hochverdienter Sieg. Die Mannschaft war taktisch diszipliniert und hat die Chancen resolut genutzt. Ein perfekter Tag für uns“, lobt der Trainer seine Mannschaft. Mit sechs Auswärtstoren zeigte die SGG-Offensive einmal mehr, dass mit ihnen nicht gut Kirschessen ist. Ein Fakt, den man natürlich auch beim kommenden Gegner Preußen Bad Langensalza zur Kenntnis nimmt. „Sie spielen als Aufsteiger bisher eine sehr gute Runde. Davor habe ich großen Respekt. Sie haben gerade offensiv richtig Qualität“, sagt Thomas Wirth, der Respekt allerdings nicht mit Angst verwechselt haben möchte. Die hat man nämlich ganz und gar nicht. Warum auch.... Schließlich spielen die Preußen selbst eine richtig ordentliche Runde bisher.