Improvisation als Erfolgsrezept: Weiße Elf bezwingt Laxten souverän

– Foto: Moritz Voigt

Der VfL Weiße Elf Nordhorn hat in der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 3 eindrucksvoll auf personelle Engpässe reagiert und den SV Olympia Laxten mit 3:0 bezwungen. In einer Partie, die von taktischer Flexibilität und mannschaftlicher Geschlossenheit geprägt war, setzte sich die Elf von Trainer Frank Westerink verdient durch.

Die Voraussetzungen hätten schwieriger kaum sein können. „Wir mussten mal wieder komplett umstellen und haben sogar eine Systemänderung vornehmen müssen, weil uns keine Verteidiger mehr zur Verfügung standen“, erklärte Westerink nach dem Spiel. Lediglich ein gelernter Defensivspieler stand noch bereit – und selbst dieser war kein etatmäßiger Innenverteidiger. Die Konsequenz: neues System, nahezu komplett neue Defensivformation und zusätzlich der Einsatz des zweiten Torhüters von Beginn an, „weil der es aufgrund seiner guten Trainingsleistung auch mal verdient hatte“.

Trotz – oder gerade wegen – dieser Umstellungen agierten die Gastgeber hochkonzentriert. „Das hat natürlich den Fokus meiner Jungs geschürt, das auch dementsprechend gut umzusetzen – das haben wir gemacht“, so Westerink. Laxten kam zwar zu einzelnen Möglichkeiten, bei denen die Weiße Elf auch „ein bisschen Glück“ hatte, doch insgesamt kontrollierten die Nordhorner das Geschehen.

Offensiv erwischte insbesondere Pascal Rode einen Sahnetag. Er bereitete beide Treffer von Joshua da Cunha vor und war damit maßgeblich am Doppelschlag beteiligt. Den Schlusspunkt setzte Robin Eylering, der nach einer „sehr guten Ecke“ von Simon Többen per Kopf zum 3:0 traf. Eine Standardsituation, die sinnbildlich für die Entschlossenheit und Präzision der Gastgeber stand.