Imponierende Siegesserie FC Kutzhof hat die besten Karten im Aufstiegsrennen von Hans-Joachim Pink · Heute, 09:48 Uhr · 0 Leser

Zunächst sah es so aus, als ob dem SC Falscheid nach dem Abstieg aus der Bezirksliga die sofortige Rückkehr gelingen würde, doch dann nahm der Konkurrent aus Kutzhof richtig Fahrt auf und verdrängte den SC Falscheid von der Tabellenspitze.

Die Zweite Mannschaft des FC Kutzhof darf zumindest vom Aufstieg in die Bezirksliga träumen, denn nach einer Siegesserie von 17! Spielen hat man fünf Punkte Vorsprung auf den SC Falscheid, der momentan auf dem zweiten Tabellenplatz rangiert. Mit dem Trainerduo Sascha Schmidt/Ulrich Fuachie Schramm hat die Mannschaft des FCK das ideale Trainergespann gefunden. Die gesunde Mischung aus jung und alt scheint dem Team richtig gut zu tun. Sascha Schmidt: "Der Ulli hat als Trainerkollege hat eine tolle Entwicklung genommen und ist sehr lernfähig. Das mit uns passt optimal zusammen."

Aber auch sonst besitzt der FCK eine eingespielte Mannschaft, die schon mehrere Jahre lang zusammenspielt. Das Kollektiv der Mannschaft, einschließlich einer tollen Kameradschaft, ist beispielhaft für den Aufschwung. Sascha Schmidt: "Einer meiner Weggefährten ist Faisal Tahiru, der maßgeblichen Anteil an unserem Erfolg hat. Bereits in der vergangen Saison bewies er seine Torjägerqualitäten, als er in 30 Spielen 24 Treffer landete. In dieser Runde läuft es noch besser. 31 Buden in den bisherigen Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Und da gibt es ja noch meine zwei "Edeljoker" Manuel und Steven Schmidt, die aus der Mannschaft und auch aus dem Verein nicht mehr wegzudenken sind. Unsere beiden "Hadjis", wie sie liebevoll genannt werden, haben jeweils schon zwei Tore geschossen. Der Rekord von drei Treffern wäre eine Riesensache für beide." Trotz des bisherigen Erfolges gibt es für das Trainerduo keinen Grund um abzuheben. "Wir denken von Spiel zu Spiel. "Am Ende werden wir sehen, wo wir stehen", so Sascha Schmidt.