Immerhin ein mühsames Unentschieden für den FC 08 Villingen

Jonas Busam (Bruder heiratete) und Fabio Liserra (Trauzeuge) waren in der MS-Technologie-Arena nicht dabei. So bekam der junge Luis Seemann seinen ersten Starteinsatz. Seemann machte seine Sache ordentlich, spielte aber nicht fehlerlos. Georgios Pintidis musste nach dem Warmlaufen mit muskulären Problemen passen.

Nach dem ganz schwachen Auftritt unter der Woche bei der 0:1-Niederlage in Backnang hatten sich die Fans der Nullachter einen engagierten Start in die Partie gewünscht. Villingen verschlief allerdings gegen den Aufsteiger die Anfangsphase. Nach einem Eckball von Christian Cernenchi köpfte Sebastian Weizel schon nach drei Minuten zum 1:0 für den Gast ein. Die Schwarz-Weißen fanden erst allmählich ins Spiel. Nach einer von Christian Derflinger getretenen Ecke glich Marcel Sökler ebenfalls per Kopf zum 1:1 (18.) aus. Mit einem ebenso wuchtig wie platziert geschossenen Freistoß aus 25 Metern brachte Goalgetter Sökler Villingen dann sogar in Front.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

FC 08 Villingen: Hoxha, Seemann, Krieger, Derflinger, Tadic, Pfeifhofer (75. Pfeifhofer), Sökler, Cristilli (84. Jonathan Spät), Albrecht (87. Rudy), Feißt (65. Müller), Rinaldi. Tore: 0:1 Weitzel (11.), 1:1 Sökler (18.), 2:1 Sökler (26.), 3:1 Cristilli (45.), 3:2 Butov (45.+2), 3:3 Rautenberg (82.). SR: Jannik Ganji (Bruchsal). ZS: 445.