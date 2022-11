Immer wieder Junghan: Eichstätt erkämpft sich Punkt bei Bayern II 20. Spieltag in der Regionalliga Bayern - das Freitagsspiel: Bayern lassen trotz früher Führung zwei Zähler liegen

Die Hinrunde verlief alles andere als zufriedenstellend für die zweite Mannschaft des FC Bayern und seinen Coach Martin Demichelis - und auch zum Start in die zweite Saisonhälfte müssen die Münchner einen Rückschlag hinnehmen. Der VfB Eichstätt hingegen setzt nach vier Siegen in Serie seinen positiven Trend fort und klettert weiter aus dem Tabellenkeller. Vor allem Torwart Felix Junghan stellte sich der drohenden Niederlage immer wieder entgegen.

Die Gäste um ihren Trainer Markus Mattes kann man schon fast als Team der Stunde in der Regionalliga Bayern bezeichnen. In den vergangenen fünf Partien holte der VfB 13 Zähler und damit einen Punkt mehr als in den 15 Partien zuvor - da waren es lediglich elf. Nach vier Siegen in Serie setzte Eichstätt auch bei der Reserve des Rekordmeisters ein Ausrufezeichen.

Dabei legten die Hausherren vor 600 Zuschauern im Grünwalder Stadion den besseren Start hin: Nach elf Minuten brachte Hyunju Lee die Roten mit einem satten Flachschuss aus knapp 22 Metern in Führung - Gästekeeper Felix Junghan streckte sich vergeblich, konnte aber zumindest das zweite Duell drei Minuten später für sich entscheiden: Diesmal entschärfte der 29-jährige Schlussmann den Versuch des Südkoreaners (14.). Vom VfB Eichstätt kam offensiv zuerst recht wenig, die Bayern bissen sich aber auch in der Folge die Zähne an Junghan aus, der die Schüsse von Eyüp Aydin (21.) und Timo Kern (23.) - allerdings aus jeweils über 30 Metern - parieren konnte. Während den kleinen Bayern vor des Gegners Gehäuse nach dem Führungstreffer etwas das Glück fehlte, kamen die Gäste mit der ersten Torchance zum Ausgleich, wenn auch unter gütiger Mithilfe: Ein völlig missglückter Klärungsversuch landete vor den Füßen von Johannes Golla, der das Leder aus vier Metern Entfernung unhaltbar in den Winkel schweißte (44.).