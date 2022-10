Immer weniger Teams im Kreis Bad Kreuznach Besorgniserregende Tendenz: 16 Mannschaften weniger als noch 2014/15 +++ "Grenzvereine" wollen weiter in Birkenfeld bleiben

Bad Kreuznach. Die Zahl, der in den C- und B-Klassen spielenden Mannschaften im Fußballkreis Bad Kreuznach ist extrem gesunken. Vereine, die an der Grenze der Kreise Bad Kreuznach und Birkenfeld liegen, spielen im Kreis Birkenfeld. Wie diese Entwicklung einzuschätzen ist, haben wir beim Kreisausschussvorsitzenden von Bad Kreuznach, Thomas Dubravsky, erfragt und außerdem, was die "Grenzvereine" SV Oberhausen, FC Hennweiler und der ASV Langweiler-Merzweiler zu ihren Entscheidungen sagen.

Die Entwicklung in der C- und B-Klasse? „Besorgniserregend“

So bezeichnete Kreischef Thomas Dubravsky die Entwicklung in den C- und B-Klassen. Während in der Saison 2014/15 noch insgesamt 68 Mannschaften vertreten waren, sind es diese Saison nur noch 52. Es sind 16 Mannschaften weggebrochen, was einer ganzen Klassenstärke entspricht. Aus den damaligen drei C-Klassen sind zwei C-Klassen geworden.

Für die Zukunft sieht es nicht besser aus

Auch mit Blick auf die Zukunft bleibe Dubravsky realistisch und gehe nicht davon aus, dass die Zahl der Mannschaften steigt. „Es werden wahrscheinlich auch immer mehr kleinere Vereine wegfallen, als dass neue Vereine wieder dazustoßen“, gesteht Dubravsky. Als positives Beispiel nennt er den TSV Bockenau, der nach langer Abstinenz in der Saison 2018/2019 wieder eine Mannschaft meldete. Mittlerweile hat der TSV zwei Mannschaften und ist mit seiner Erstvertretung in der B-Klasse Bad Kreuznach II im Aufstiegsrennen dabei. Dubravsky mache sich aber wenig Hoffnungen, dass noch mehr Vereine ein ähnliches Comeback, wie der TSV Bockenau hinlegen.

„Grenzvereine“ spielen im Kreis Birkenfeld